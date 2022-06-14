Россияне активно летают в Корею и Японию через Улан-Удэ

Рейс в Монголию используется как «мост» в Азию
Авиарейс Улан-Удэ - Улан-Батор стал настоящим «мостом» в Азию для жителей многих регионов России. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Представители авиакомпании «Хунну Эйр» констатируют, что им в Улан-Удэ звонят из Владивостока, Новосибирска, Москвы и других городов. Пассажиры хотят через Улан-Удэ долететь до Улан-Батора и далее через столицу Монголии вылететь в Корею, Японию и другие азиатские страны, - пояснил Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», авиасообщение, связывающее столицу Бурятии и столицу Монголии, вновь запустили 31 мая
. Сейчас в Улан-Батор в стране можно улететь только из Улан-Удэ, поэтому ажиотаж на билеты возник ещё до начала полётов. Дмитрий Гармаев заявлял, что билеты расходятся «как горячие пирожки»
.
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