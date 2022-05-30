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Между Улан-Удэ и Улан-Батором возобновляется авиасообщение

Между Улан-Удэ и Улан-Батором возобновляется авиасообщение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Единственное авиационное сообщение между Россией и Монголией запускается 31 мая

31 мая возобновляется авиарейс, связывающий столицу Бурятии и столицу Монголии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- 31 мая монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» возобновляет полёты Улан-Батор – Улан-Удэ – Улан-Батор. Я понимаю, что у нас было достаточно много отмен, мы начинали, прерывали рейсы - но, поверьте, это были, так скажем, очень тяжёлые и вынужденные решения. Сейчас авиакомпания «Хунну Эйр» нашла воздушное судно, которое будет на постоянной основе выполнять эти рейсы. Мы приняли решение, что нужно рейс «катать», необходимо, чтобы пассажиры поверили в этот рейс, начали летать, - подчеркнул Дмитрий Гармаев.

Он выразил уверенность, что авиасообщение между Улан-Удэ и Улан-Батором будет востребованным транспортным и логистическим коридором. Столица Монголии для Улан-Удэ - ближайший город-миллионник и крупный международный авиахаб. 

- Рейс будет, мы будем следить, контролировать и бороться за каждый рейс, понимая, что сейчас в данный момент – это единственное авиационное сообщение между Россией и Монголией, - сообщил Дмитрий Гармаев. 

 
Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на самолёте АТР 72.

По словам Дмитрия Гармаева, билеты в интернете пока приобрести пока не получится, но ведётся работа по открытию продаж в нескольких кассах Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», авиарейсы из Бурятии в Монголии были временно приостановлены в начале апреля. Одной из основных причин стало открытие сухопутной границы.
авиаперевозки Монголия Аэропорт "Байкал"

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