Презентация книги состоится в июле
Иллюстрированное издание «Летопись Алтарганы» (6+) будет презентовано 23 июля, в первый день международного бурятского фестиваля «Алтаргана».
Книга посвящена истории песенного конкурса, зародившегося в Монголии и получившего в 2002 году в Агинском Бурятском автономном округе статус международного фестиваля. На её страницах можно найти информацию об этом мероприятии, об организаторах, победителях состязаний, лауреатах конкурсов, всех, кто создавал и развивал фестиваль. В летопись включены поздравления официальных лиц, в ней рассказывается о растении алтаргана – символе монголоязычных народов, о символах «Алтарганы» (логотипах, талисмане, флаге), размещена информация о бурятах.
- Рабочей группой, авторским коллективом проведена большая поисковая работа по поиску, уточнению, восстановлению имен членов жюри и победителей конкурсов, состязаний, начиная с первого песенного конкурса по XIII фестиваль, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Книга адресована широкому кругу читателей, всем тем, кто интересуется историей, культурой, традициями и обычаями бурятского народа и историей фестиваля.
Напомним, 23-24 июля в Агинском Бурятском округе состоится XIV международный бурятский фестиваль «Алтаргана» (0+). С положением и программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Возрастное ограничение 6+
В Агинском округе презентуют «Летопись Алтарганы»
Общество, Фото:
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