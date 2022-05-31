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В Улан-Удэ начнут производство «лежачих» светофоров

В Улан-Удэ начнут производство «лежачих» светофоров
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Первый образец разработали студенты ВСГУТУ

В Улан-Удэ начнут производство «лежачих» светофоров, которые светятся в тёмное время суток.

Производством займутся МБУ «Горсвет» и Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, сообщили в пресс-службе мэрии.

С таким предложением в конце 2021 года руководство предприятия обратилось на кафедру строительства ВСГУТУ.

– Предложение сразу заинтересовало университет, ведь на нашей кафедре обучаются студенты, для которых эта задача оказалась весьма интересной и перспективной, – поделилась заведующая кафедрой информационных технологий и прикладной механики, доктор технических наук Любовь Бохоева.


Сотрудники кафедры вместе со студентами выехали на объекты, где расположены действующие светильники, чтобы изучить продукт. Затем были смоделированы образцы из наиболее подходящего материала. Далее образец проверили на ударную стойкость, изучили предельно допустимую нагрузку.

После четырёх месяцев работы студенты презентовали первый такой «лежачий» светофор, произведённый в Бурятии.

 

Такой объект представляет из себя светодиодную подсветку, которая встраивается в тротуарную плитку перед «зеброй» и работает синхронно со светофором.

Особенно хорошо подсветка видна в тёмное время суток. Если светящаяся полоса под ногами горит зелёным – можно переходить. Эти линии дублируют сигнал основного светофора. Такие «лежачие» светофоры называют ещё светофорами для смартфонозависимых людей – тех, кто на ходу смотрят в телефон и не обращают внимание на дорожные знаки.

«Наземные» светофоры на пешеходных переходах в столице Бурятии уже есть на ул. Банзарова, пр. 50-летия Октября, ул. Гагарина, ул. Лимонова, ул. Комарова, ул. Терешковой, ул. Бабушкина, ул. Шумяцкого.


светофоры

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