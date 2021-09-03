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В Улан-Удэ растёт число светофоров для смартфонозависимых

В Улан-Удэ растёт число светофоров для смартфонозависимых
Общество, 
Необычные «лежачие» светофоры установлены на восьми улицах

Год назад в Улан-Удэ появились «наземные» светофоры на пешеходных переходах. Они сразу понравились горожанам, уверяют в МБУ «Горсвет».

«Лежачий» светофор представляет собой светодиодную подсветку, которая встраивается в тротуарную плитку перед «зеброй» и работает синхронно со светофором. Особенно хорошо подсветка видна в тёмное время суток. Если светящаяся полоса под ногами горит зелёным - можно переходить. Эти линии дублируют сигнал основного светофора.

- Лежачий светофор в первую очередь действует на пешехода психологически — когда под ногами красный свет, человек инстинктивно останавливается. Также считается, что такой светофор предназначен для смартфонозависимых, то есть для людей, которые даже на ходу все время смотрят в телефон и не обращают внимания на дорожные знаки, - отметили в МБУ «Горсвет».

видео - МБУ «Горсвет»

Яркие светодиоды привлекают внимание детей, что поможет быстрее обучить ребёнка правилам безопасного перехода проезжей части. Наземный светофор помогает пожилым и слабовидящим пешеходам лучше ориентироваться в движении транспортного потока.

- Я всегда в телефоне по рабочим вопросам, часто переходя дорогу, забывал поднять глаза, делал шаг вперёд, но удача была на моей стороне и печальных последствий не произошло. Увидел новые светодиоды на пешеходах, они реально помогают пешеходам. Теперь благодаря им я смогу безопасно перейти дорогу, - поделился своим мнением улан-удэнец Владимир.

Такие «лежачие» светофоры установлены в центре на улице Банзарова, в Железнодорожном районе на проспекте 50-летия Октября, на улицах Гагарина, Лимонова, Комарова, в Октябрьском районе на ул. Терешковой, Бабушкина, Шумяцкого.

Дублирующие световые сигналы светофоров установлены на опорах, таким образом повышается дальность видимости и заметность в любую погоду в любое время года.

На сегодня в Улан-Удэ функционируют 133 светофорных объекта, в том числе 46 сигнальных односекционных светофоров типа Т.7. Все светофоры являются светодиодными.


светофоры пешеходный переход

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