Вадим Лубсанов победил во всероссийском боксёрском шоу
Боксёр из Бурятии Вадим Лубсанов одержал победу на турнире по профессиональному боксу в рамках серии «Короли Нокаутов» 27 мая в Москве.
Вадим уверенно закончил бой нокаутом во втором раунде. Его соперником выступил Дмитрий Кулаков из Барнаула.
- В целом Бурятия – очень боксёрский регион. Мы постоянно видим очень сильных ребят, которые выступают на чемпионате России, - говорили комментаторы во время матча.
Бурятский боксёр уверенно идёт по лестнице профессионального бокса, одержав четвёртую победу подряд. Последний его бой был в Новосибирске с Павлом Мамонтовым из Казахстана в рамках промоутера Shamo Boxing.
В минспорта Бурятии рассказали, что Вадим является мастер спорта по боксу, он выигрывал чемпионат Дальневосточного федерального округа. Начал заниматься боксом в 12 лет.
Боксёр из Бурятии стал «королём нокаутов»
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