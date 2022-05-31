Боксёр из Бурятии стал «королём нокаутов»

Вадим Лубсанов победил во всероссийском боксёрском шоу



Боксёр из Бурятии Вадим Лубсанов одержал победу на турнире по профессиональному боксу в рамках серии «Короли Нокаутов» 27 мая в Москве.



Вадим уверенно закончил бой нокаутом во втором раунде. Его соперником выступил Дмитрий Кулаков из Барнаула.



- В целом Бурятия – очень боксёрский регион. Мы постоянно видим очень сильных ребят, которые выступают на чемпионате России, - говорили комментаторы во время матча.



Бурятский боксёр уверенно идёт по лестнице профессионального бокса, одержав четвёртую победу подряд. Последний его бой был в Новосибирске с Павлом Мамонтовым из Казахстана в рамках промоутера Shamo Boxing.



В минспорта Бурятии рассказали, что Вадим является мастер спорта по боксу, он выигрывал чемпионат Дальневосточного федерального округа. Начал заниматься боксом в 12 лет.

