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Боксёр из Бурятии стал «королём нокаутов»

Боксёр из Бурятии стал «королём нокаутов»
Общество, 
Вадим Лубсанов победил во всероссийском боксёрском шоу

Боксёр из Бурятии Вадим Лубсанов одержал победу на турнире по профессиональному боксу в рамках серии «Короли Нокаутов» 27 мая в Москве.

Вадим уверенно закончил бой нокаутом во втором раунде. Его соперником выступил Дмитрий Кулаков из Барнаула.

- В целом Бурятия – очень боксёрский регион. Мы постоянно видим очень сильных ребят, которые выступают на чемпионате России, - говорили комментаторы во время матча.

Бурятский боксёр уверенно идёт по лестнице профессионального бокса, одержав четвёртую победу подряд. Последний его бой был в Новосибирске с Павлом Мамонтовым из Казахстана в рамках промоутера Shamo Boxing.

В минспорта Бурятии рассказали, что Вадим является мастер спорта по боксу, он выигрывал чемпионат Дальневосточного федерального округа. Начал заниматься боксом в 12 лет. 
спорт бокс

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