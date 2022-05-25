 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

24 мая

Популярное

В Иркутской области продлён режим ЧС

В Иркутской области продлён режим ЧС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он сохранится до 29 мая

В Иркутской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности рассмотрели ситуацию с лесными пожарами. Введённый в регионе режим ЧС сохраняется и продлится до 29 мая.

Это связано, в том числе, с погодными условиями. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 24 мая на большей части территории региона наблюдалась высокая, 4 класса, и чрезвычайная, 5 класса, пожароопасность лесов. На 25-27 мая прогноз по области аналогичный. В июне среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне +14-+18 градусов, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Как доложил министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин, на 24 мая на территории области из зарегистрированного с начала пожароопасного сезона 461 лесного пожара на общей площади 63 810, 3 га было ликвидировано 446 на площади 51351,5 га, в том числе 397 – в течение суток.

- Ситуация управляемая. За день, 24 мая, мы обнаружили 10 новых пожаров, пять из них ликвидировали буквально за полдня. Среди действующих – шесть пожаров на площади порядка 180 га, - сказал Владимир Читоркин.

Также внимание на заседании уделили вопросам взаимодействия с арендаторами лесных участков по вопросам тушения пожаров.

По данным министерства лесного комплекса региона, с начала пожароопасного сезона 2022 года на арендованных землях был зарегистрирован 71 лесной пожар, включая 30 крупных на общей площади 17 318 га. Материалы по 24 крупным пожарам переданы в органы дознания Госпожнадзора, ещё шесть находятся в работе лесничеств.

- По итогам заседания КЧС органам местного самоуправления рекомендовано провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить готовность техники, актуализировать планы взаимодействия с органами власти и оперативными службами. Министерству лесного комплекса региона дано поручение провести встречу с арендаторами, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Иркутская область режим ЧС лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Тайбоксёры Бурятии завоевали 18 медалей в Иркутске
Тайбоксёры Бурятии завоевали 18 медалей в Иркутске
Общество, 25.05.2022
Победителями соревнований стали 6 спортсменов
В Бурятии с 95-летием поздравили старейшего музыканта
В Бурятии с 95-летием поздравили старейшего музыканта
Общество, 25.05.2022
Юбиляр проработал в оркестре до 85 лет
Баскетболисты Улан-Удэ стали призёрами Иркутской лиги
Баскетболисты Улан-Удэ стали призёрами Иркутской лиги
Общество, 25.05.2022
Команда завоевала серебряные медали
Бурятский боксёр выбыл из чемпионата Европы
Бурятский боксёр выбыл из чемпионата Европы
Общество, 25.05.2022
Спортсмен проиграл сопернику из Германии
В Бурятии лесники собрали семь мешков мусора
В Бурятии лесники собрали семь мешков мусора
Общество, 25.05.2022
Отдыхающие мусорят и не убирают за собой
В Бурятии на смену жаре придут дожди с грозами
В Бурятии на смену жаре придут дожди с грозами
Общество, 25.05.2022
К субботе похолодает до 14 градусов  
Бурятский певец ищет спонсоров для съёмок клипа
Бурятский певец ищет спонсоров для съёмок клипа
Общество, 25.05.2022
Слова песни для Чингиса Ли написал автор хитов «Шарманка» и «Как упоительны в России вечера»
Бурятский омбудсмен навестила в госпитале земляков-военных
Бурятский омбудсмен навестила в госпитале земляков-военных
Общество, 25.05.2022
Юлия Жамбалова рассказала, что бойцы находятся в хорошем настроении  
Командующий 36-й общевойсковой армией стал почётным гражданином Улан-Удэ
Командующий 36-й общевойсковой армией стал почётным гражданином Улан-Удэ
Общество, 25.05.2022
Список почётных граждан Улан-Удэ пополнил генерал-лейтенант Валерий Солодчук
Бурятская актёрская студия ВСГАКИ отметила 20-летие
Бурятская актёрская студия ВСГАКИ отметила 20-летие
Общество, 25.05.2022
Закончили институт в своё время 19 человек, но в Бурятском драмтеатре сегодня остались только девять
В Бурятии появился ещё один баннер в честь погибшего на Украине военного
В Бурятии появился ещё один баннер в честь погибшего на Украине военного
Общество, 25.05.2022
Погибший в ходе спецоперации Игорь Москвитин посмертно награждён орденом Мужества
В Улан-Удэ ливнёвки готовят к летним дождям
В Улан-Удэ ливнёвки готовят к летним дождям
Общество, 25.05.2022
Работы должны завершить до конца июня
На Украине погиб 22-летний лейтенант из Бурятии
На Украине погиб 22-летний лейтенант из Бурятии
Общество, 25.05.2022
С погибшим в ходе спецоперации Даниилом Орловым простятся в Кабанске
В Бурятии с почестями встретили вернувшегося участника спецоперации
В Бурятии с почестями встретили вернувшегося участника спецоперации
Общество, 25.05.2022
Во время спецоперации военный из Бурятии получил контузию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^