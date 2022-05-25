В Иркутской области продлён режим ЧС

Он сохранится до 29 мая
В Иркутской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности рассмотрели ситуацию с лесными пожарами. Введённый в регионе режим ЧС сохраняется и продлится до 29 мая.
Это связано, в том числе, с погодными условиями. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 24 мая на большей части территории региона наблюдалась высокая, 4 класса, и чрезвычайная, 5 класса, пожароопасность лесов. На 25-27 мая прогноз по области аналогичный. В июне среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне +14-+18 градусов, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.
Как доложил министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин, на 24 мая на территории области из зарегистрированного с начала пожароопасного сезона 461 лесного пожара на общей площади 63 810, 3 га было ликвидировано 446 на площади 51351,5 га, в том числе 397 – в течение суток.
- Ситуация управляемая. За день, 24 мая, мы обнаружили 10 новых пожаров, пять из них ликвидировали буквально за полдня. Среди действующих – шесть пожаров на площади порядка 180 га, - сказал Владимир Читоркин.
Также внимание на заседании уделили вопросам взаимодействия с арендаторами лесных участков по вопросам тушения пожаров.
По данным министерства лесного комплекса региона, с начала пожароопасного сезона 2022 года на арендованных землях был зарегистрирован 71 лесной пожар, включая 30 крупных на общей площади 17 318 га. Материалы по 24 крупным пожарам переданы в органы дознания Госпожнадзора, ещё шесть находятся в работе лесничеств.
- По итогам заседания КЧС органам местного самоуправления рекомендовано провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить готовность техники, актуализировать планы взаимодействия с органами власти и оперативными службами. Министерству лесного комплекса региона дано поручение провести встречу с арендаторами, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области продлён режим ЧС
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