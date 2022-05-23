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Улан-Удэ станет авиастолицей, связывающей Россию и Монголию

Улан-Удэ станет авиастолицей, связывающей Россию и Монголию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С конца мая возобновляются рейсы в Улан-Батор

Авиакомпания «Хунну Эйр» возобновляет рейсы по маршруту Улан-Батор - Улан-Удэ – Улан-Батор. Радостным известием поделился генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.

Первые рейсы состоятся 26 и 28 мая. С 31 же мая начинаются регулярные рейсы по вторникам и субботам.

- Это авиационное сообщение будет единственным между Россией и Монголией. Пока нет сообщения между Улан-Батором и Москвой, Улан-Батором и Иркутском, Улан-Удэ становится авиационной столицей, связывающей Монголию и Россию. Поэтому билеты расходятся как горячие пирожки. Если вы хотите попасть в столицу Монголии – добро пожаловать на рейс, - обратился Дмитрий Гармаев.

Авиарейс Улан Батор - Улан-Удэ - Улан-Батор имеет богатую историю. Летом 1926 года «Добролёт» («Аэрофлот») совершил свой первый международный рейс. Это был рейс по маршруту Верхнеудинск (Улан-Удэ) – Урга (Улан-Батор).

- 26 мая 2022 года мы возобновляем рейс, восстанавливая воздушные мосты между нашими странами. Все на рейс! - добавил Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», рейсы были приостановлены с начала апреля. Причиной тому стало открытие сухопутной границы, которая была закрыта с начала пандемии. 
авиаперевозки Монголия

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