Вместо самолётов в Монголию можно добраться на автобусах и на поезде
Монгольский авиаперевозчик «Хунну Эйр» временно приостановил продажи билетов на рейс «Улан-Удэ – Улан-Батор». На это повлияли несколько причин, сообщил «Байкал-Daily» генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Одной из основных причин стало недавнее открытие сухопутной границы. Проезд наземным транспортом для пассажиров выходит дешевле, поэтому многие теперь предпочитают автобусы самолётам.
Кроме того, сообщается о «некоторых трудностях с воздушным судном».
- Поэтому пока авиакомпанией принято решение приостановить полёты в апреле. В конце апреля они планируют возобновить полёты, - пояснил Дмитрий Гармаев.
С 3 апреля началось курсирование рейсовых автобусов из Улан-Удэ в столицу Монголии. Автобусы будут отходить ежедневно ранним утром.
Также, как сообщили в минтрансе Бурятии, 29 апреля планируется запустить пассажирский поезд по маршруту Улан-Батор – Иркутск.
Ковидные ограничения на границе Монголии России были отменены с З0 марта. Теперь жители обеих стран могут пересекать границу через пограничные пункты на автобусах и личных автомобиля. После открытия границы международный пункт пропуска Кяхта в сутки пересекает около 80 автомобилей и порядка 370 человек.
Авиарейсы из Улан-Удэ в Монголию временно приостановлены
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