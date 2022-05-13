На военную службу в ходе весеннего призыва призвали уже около 400 жителей Бурятии
В военных комиссариатах и призывных пунктах Бурятии продолжается призыв граждан на военную службу «Весна-2022». На сегодня в Бурятии призвано на военную службу около 400 человек. Всего в ходе текущего весеннего призыва планируется призвать более 1200 граждан, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
- Стоит отметить, что весенний призыв никак не связан с проводимой специальной военной операцией на территории ЛНР, ДНР и Украины. В специальной военной операции принимают участие исключительно офицеры и военнослужащие контрактной службы. Все призванные жители Бурятии будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, - особо подчеркнули представители ВВО.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что срочники из Бурятии не попадут на Украину, военный комиссар Бурятии Александр Трубников заявил ещё в начале апреля. «Ни один призывник не будет отправлен на территорию Донбасса. Я хочу ещё раз всех в этом убедить. Пусть родные и близкие не беспокоятся», - обратился тогда Трубников.
В призывных пунктах по-прежнему соблюдаются антикоронавирусные меры. Персонал, задействованный в весеннем призыве, прошёл полный курс вакцинации «Спутник V», использует маски. Применяются бесконтактные термометры и экспресс-тесты.
Каждый призывник обеспечивается военной формой, средствами личной гигиены, банковскими картами и сухим пайком на путь следования к месту службы по призыву.
Первые отправки призывников к местам несения службы начнутся 23 мая.
В Бурятии ещё раз напомнили, что срочников не отправляют на Украину
Общество, Фото:
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