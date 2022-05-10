В Улан-Удэ стартует легкоатлетический пробег в честь героя

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На улицах Борсоева и Сухэ-Батора будет ограничено автомобильное движение



Сегодня, 10 мая, на площади Советов в Улан-Удэ состоится легкоатлетический пробег, посвящённый памяти Героя Советского Союза, гвардии полковника Владимира Бузинаевича Борсоева. У всех жителей и гостей столицы Бурятии есть возможность пробежать с друзьями или семьей в честь героя прямо в центре города.



В программе 3 дистанции: 2 км, 5 км и 20 км. Всем финишёрам на 20 км будут вручены памятные медали.



Во время забега на площади будет организована концертная программа с включением спортивных номеров от федераций республики. Спортивное мероприятие начнётся в 9:30.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии, на время соревнований на улицах Борсоева и Сухэ-Батора будет ограничено автомобильное движение.



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