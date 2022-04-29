В Бурятии предложили 10 вариантов, в чью честь назовут Национальную библиотеку

Объявлено голосование о том, какое имя присвоить Национальной библиотеке Бурятии
В Бурятии проведут открытое голосование о том, чьё имя присвоить Национальной библиотеке. Было предложено большое количество вариантов, из которых представители библиотеки выбрали десять лучших.
Предлагаются имена следующих личностей: Николай Дамдинов, Намжил Нимбуев, Дондок Улзытуев, Даширабдан Батожабай, Элбек-Доржи Ринчино, Агван Доржиев, Дамба Жалсараев, Намжил Балдано, Леонид Потапов, Юрий Хараев.
Кроме того, есть вариант – оставить название библиотеки без изменений. Можно также предложить свой вариант, отправив его на почте nbrb_pr@mail.ru.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года главе республики, председателю Народного Хурала и мэру Улан-Удэ было направлено письмо с предложением присвоить Национальной библиотеке имя первого президента Бурятии Леонида Потапова. Инициативу выдвинула Общественная палата. В соцсетях идею в основном раскритиковали, однако, как видим, имя Потапова всё же включили в список для голосования.
Для голосования необходимо пройти по ссылке https://www.menti.com/912d7vahpg и ввести код для голосования 6696 0947. Оставить свои голоса можно до 15 мая 2022 года.
Справка:
Николай Дамдинов (1932 –1999) – писатель, драматург, сценарист, переводчик, общественный и государственный деятель Бурятии. Автор сборников стихов, поэм, сценария кинофильма, сборников статей. Народный поэт Бурятской АССР. C 1985 по 1990 годы - председатель Верховного Совета Бурятской АССР.
Намжил Нимбуев (1948 –1971) — поэт, переводчик. Его перу принадлежат стихи (в том числе несколько текстов песен), рассказы, пьесы. Переводил на русский язык произведения Дондока Улзытуева. Также переводил стихи монгольских поэтов-лириков и рассказы бурятских писателей.
Дондок Улзытуев (1936 –1972) – поэт-лирик. Работал в издательстве журнала «Байкал». Автор свыше 20 сборников стихов. Также известен, как поэт-песенник – вместе с композиторами Бурятии им написан ряд известных в республике песен, которые продолжают исполняться на эстраде.
Даширабдан Батожабай (1921 – 1977) – прозаик, драматург, сценарист. Участник Великой Отечественной войны. Писал произведения в различных жанрах - поэмы, пьесы, рассказы, повести и романы, сценарии кинофильмов.
Элбек-Доржи Ринчино (1888 –1938) – выдающийся бурятский общественно-политический, государственный и военный деятель, один из лидеров революционного и национального движения бурятского народа, активный участник международного революционного коммунистического движения. Находился у истоков создания Бурят-Монгольской Республики.
Агван Доржиев (1853 – 1938) – бурятский буддийский лама, учёный, дипломат, просветитель, религиозный, государственный и общественный деятель России, Тибета и Монголии. Одна из ключевых фигур в истории российского буддизма XX века.
Дамба Жалсараев (1925 — 2002) — Народный поэт Бурятии, заслуженный работник культуры РСФСР. С 1960 по 1966 год и с 1975 по 1986 год работал министром культуры Бурятской АССР. Автор текста гимна Республики Бурятия.
Намжил Балдано (1907—1984) драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист Бурятской АССР, Народный писатель Бурятской АССР. С 1959 по 1967 годы избирался Председателем Верховного Совета Бурятской АССР.
Леонид Потапов (1935 –2020) государственный и политический деятель. Первый президент Республики Бурятия с июля 1994 по июль 2007. Помощник руководителя администрации президента России с 2007 по 2009.
Юрий Хараев (1928 - 1996) – заслуженный работник культуры РСФСР, директор Государственной республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького.
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