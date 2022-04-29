Об этом сообщила министр культуры республики
По оценке Роскультпроекта, Бурятии - одна из лидеров программы «Пушкинская карта». «Мы занимаем первое место среди регионов Дальневосточного федерального округа», - сообщила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
Программой «Пушкинская карта» пользуются молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.
- Такого возраста ребят у нас проживает 71 362 человека. По данным «Почта банка», к Пушкинской карте подключились 51 618 человек, это 72 процентов охвата. Модерировано и подтверждено 789 мероприятий. На 18 апреля 2022 года у нас продано 104 480 билетов на сумму 61 млн 39 тыс рублей. Мы проанализировали нашу работу в контексте общей картины реализации программы в разрезе регионов России. Мы на 21 месте из 85 регионов по количеству реализованных билетов, это без учета количества населения от 14 до 22 лет в регионах, - сообщила Соёлма Дагаева.
Сейчас ко всероссийской программе «Пушкинская карта» подключены и работают 70 государственных и муниципальных организаций культуры и негосударственных учреждений Бурятии. Это девять республиканских и муниципальных театрально-концертных организаций, 11 музеев, 28 культурно-досуговых центров, в том числе, 14 муниципальных кинотеатров, семь библиотек, 15 негосударственных организаций, в том числе три частных кинотеатра.
Бурятия заняла первое место по «Пушкинской карте» среди регионов ДФО
Общество, Фото:
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