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В Бурятию вернулись росгвардейцы, участвовавшие в спецоперации

В Бурятию вернулись росгвардейцы, участвовавшие в спецоперации
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Прибывших росгвардейцев встречали сослуживцы, родные, друзья и ветераны

19 апреля в Улан-Удэ из служебной командировки вернулась часть сводного отряда сотрудников и военнослужащих подразделений территориального управления Росгвардии. Войска национальной гвардии совместно с подразделениями министерства обороны выполняют служебно-боевые задачи в специальной военной операции.


Прибывших росгвардейцев встречали руководители правительства Бурятии, территориального управления Росгвардии, сослуживцы, родные, друзья и ветераны.

- Благодарю личный состав за добросовестное выполнение задач в специальной военной операции. Ваши умения, навыки, морально-боевой дух позволили вам выполнить все поставленные задачи в полном объеме, на высоком профессиональном уровне, - отметил начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов.

Заместитель председателя правительства Бурятии Пётр Мордовской поблагодарил росгвардейцев.

- Вы выполнили служебно-боевые задачи с честью и достоинством, исполнили свой служебный и воинский долг. Желаю вам скорейшей реабилитации и возвращения в строй, - обратился к бойцам спецподразделений Пётр Мордовской.



По доброй традиции росгвардейцев, которые несли службу вдали от дома, встретили хлебом и солью, а также белой пищей. После прибывшие бойцы впервые за долгое время обняли своих родных и близких.

Впереди у сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии отдых в кругу семьи, после чего они приступят к повседневным служебным обязанностям.





Росгвардия спецоперация на Украине

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