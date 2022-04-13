Бурятскую певицу наградили медалью Минобороны

Известная в Бурятии певица Дарима Цырендондопова служит в 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригаде специального назначения — воинской части Воздушно-десантных войск.
В конце марта-начале апреля Дарима в составе «фронтовой бригады» артистов отправилась к военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине. Артисты из Бурятии дали концерты на 11 площадках, в том числе в Донецке и Луганске.
Недавно Дарима была награждена ведомственной медалью министерства обороны РФ, сообщили в полпредстве Бурятии при президенте.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Луганскую и Донецкую Народные республики выезжали 29 бурятских артистов – звёзды эстрады, артисты театра оперы и балета, театра народной музыки и танца «Забава», национального театра «Байкал». «Коллеги из Южного военного округа удивились, где мы собирали такие колоритные и такие разные коллективы. А это всё – Бурятия», - рассказала директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.
Фронтовую бригаду и главу Бурятии поблагодарил заместитель командующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев. Он отправил в Бурятию благодарственные письма.
В Бурятии артистов и всех членов «фронтовой бригады» наградили государственными наградами – медалями имени Алдара Цыденжапова.
В начале марта Дарима Цырендондопова завоевала титул второй вице-мисс «Краса ВДВ».
В прошлом году она стала призёром чемпионата ВДВ по гиревому спорту.