Бурятскую певицу наградили медалью Минобороны





Известная в Бурятии певица Дарима Цырендондопова служит в 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригаде специального назначения — воинской части Воздушно-десантных войск.В конце марта-начале апреля Дарима в составе «фронтовой бригады» артистов отправилась к военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине. Артисты из Бурятии дали концерты на 11 площадках, в том числе в Донецке и Луганске.Недавно Дарима была награждена ведомственной медалью министерства обороны РФ, сообщили в полпредстве Бурятии при президенте.