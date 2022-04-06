Артистов из Бурятии наградили за выступления на Донбассе

5 апреля домой вернулись 29 бурятских артистов, которые выезжали в Луганскую и Донецкую Народные республики. Они выступали в госпиталях, офицерских домах и на местах временной дислокации Вооружённых Сил.
В день возвращения артисты встретились с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, сообщили в пресс-службе правительства республики.
- Вы первые в стране. С тревогой вас провожал и с большой радостью вас встречаю после такого важного и ответственного мероприятия. Вы отважно приняли решение, поехали, поддержали наших ребят и не только наших, но и всех, кто сегодня защищает будущее России. Такая поддержка из дома – активная, яркая, красивая - просто бесценна, - обратился к артистам Алексей Цыденов.
- Хочу поблагодарить вас, Алексей Самбуевич, вашу команду, Минобороны, что поддержали нас и помогли, когда мы выразили желание отправиться к нашим ребятам на передовой и своими песнями и просто теплым словом поддержать их. Очень многие стремились поехать и были готовы. Это на всю жизнь - мы никогда не забудем, - сказала солистка театра «Забава» Елена Шашина.
Артисты эстрады, театра оперы и балета, театра народной музыки и танца «Забава», национального театра «Байкал» подготовили и представили военнослужащим разнообразный репертуар.
- Коллеги из Южного военного округа удивились, где мы собирали такие колоритные и такие разные коллективы. А это всё - Бурятия, - рассказала директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.
Она рассказала о тёплом приёме жителей Луганской и Донецкой Народных республик.
- Нас встречали очень тепло. Много российских флагов на выступлениях - не передать словами трепет и гордость, которые испытываешь в эти моменты за свою страну, - вспоминает артист Тимур Болотов.
- Мы виделись с земляками, которые давно служат там по контракту - кто семь лет, кто восемь. Когда они слышали родные мелодии, было видно, как они взволнованы. Мы проехали восемь тысяч километров, чтобы сказать, что мы своих не бросаем, - рассказала певица Дарима Цырендондопова.
Фронтовую бригаду и главу Бурятии поблагодарил заместитель командующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев. Он отправил в Бурятию благодарственные письма.
Артистов и всех членов «фронтовой бригады» наградили государственными наградами - медалями имени Алдара Цыденжапова.
Как сообщал «Байкал-Daily», медаль имени Героя России Алдара Цыденжапова была учреждена в 2020 году. Её вручают за личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, а также за значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи.
Первым обладателем такой медали стал житель Тункинского района Намсарай Зарбаев, который буквально вернул к жизни спасённого из реки мальчика. Ребёнок уже не дышал, но благодаря тому, что Намсарай четыре минуты делал искусственное дыхание, всё же выжил.