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Артистов из Бурятии наградили за выступления на Донбассе

Артистов из Бурятии наградили за выступления на Донбассе
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Бурятские артисты, выступавшие в ДНР и ЛНР, рассказали о своих впечатлениях

5 апреля домой вернулись 29 бурятских артистов, которые выезжали в Луганскую и Донецкую Народные республики. Они выступали в госпиталях, офицерских домах и на местах временной дислокации Вооружённых Сил.

В день возвращения артисты встретились с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Вы первые в стране. С тревогой вас провожал и с большой радостью вас встречаю после такого важного и ответственного мероприятия. Вы отважно приняли решение, поехали, поддержали наших ребят и не только наших, но и всех, кто сегодня защищает будущее России. Такая поддержка из дома – активная, яркая, красивая - просто бесценна, - обратился к артистам Алексей Цыденов.

- Хочу поблагодарить вас, Алексей Самбуевич, вашу команду, Минобороны, что поддержали нас и помогли, когда мы выразили желание отправиться к нашим ребятам на передовой и своими песнями и просто теплым словом поддержать их. Очень многие стремились поехать и были готовы. Это на всю жизнь - мы никогда не забудем, - сказала солистка театра «Забава» Елена Шашина.


Артисты эстрады, театра оперы и балета, театра народной музыки и танца «Забава», национального театра «Байкал» подготовили и представили военнослужащим разнообразный репертуар.

- Коллеги из Южного военного округа удивились, где мы собирали такие колоритные и такие разные коллективы. А это всё - Бурятия, - рассказала директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.

Она рассказала о тёплом приёме жителей Луганской и Донецкой Народных республик.

- Нас встречали очень тепло. Много российских флагов на выступлениях - не передать словами трепет и гордость, которые испытываешь в эти моменты за свою страну, - вспоминает артист Тимур Болотов.

- Мы виделись с земляками, которые давно служат там по контракту - кто семь лет, кто восемь. Когда они слышали родные мелодии, было видно, как они взволнованы. Мы проехали восемь тысяч километров, чтобы сказать, что мы своих не бросаем, - рассказала певица Дарима Цырендондопова.


Фронтовую бригаду и главу Бурятии поблагодарил заместитель командующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев. Он отправил в Бурятию благодарственные письма.

Артистов и всех членов «фронтовой бригады» наградили государственными наградами - медалями имени Алдара Цыденжапова.

Как сообщал «Байкал-Daily», медаль имени Героя России Алдара Цыденжапова была учреждена в 2020 году. Её вручают за личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, а также за значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

Первым обладателем такой медали стал житель Тункинского района Намсарай Зарбаев, который буквально вернул к жизни спасённого из реки мальчика. Ребёнок уже не дышал, но благодаря тому, что Намсарай четыре минуты делал искусственное дыхание, всё же выжил.

артисты Украина ЛНР ДНР

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