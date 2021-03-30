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Бурятская певица увлеклась гиревым спортом

Бурятская певица увлеклась гиревым спортом
Общество, 
Певица Дарима Цырендондопова стала призёром чемпионата ВДВ

Бурятская певица Дарима Цырендондопова заняла третье место на чемпионате ВДВ по гиревому спорту в городе Камышин Волгоградской области.

- Познакомилась с ещё одним видом спорта России - гиревой спорт. Благодарю своего тренера. За два месяца подготовки поставил отличную технику и, несмотря на лёгкую травму, вывел меня в призёры. Ты лучший. Благодарю нашу команду за сплочённость, уверенность, смелость, решительность. Вы профи в своём деле, - поделилась артистка.


После церемонии награждения Дарима спела, стоя на пьедестале почёта.


Пользователи восхищаются талантами вокалистки: «Талантливый человек везде талантливый, ты супер», «Ого, Дарима, да ты за какой спорт ни возьмёшься, призы забираешь! Поздравляю!», «Дарима, горжусь вами. Вы талантливы во всем! Энергии и драйва от каждого мига!», «Насколько многогранна, восхищение» и т.д.

Также Дарима Цырендондопова отлично стреляет из лука, она участвовала ранее в различных соревнованиях.
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