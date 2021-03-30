Бурятская певица увлеклась гиревым спортом

- Познакомилась с ещё одним видом спорта России - гиревой спорт. Благодарю своего тренера. За два месяца подготовки поставил отличную технику и, несмотря на лёгкую травму, вывел меня в призёры. Ты лучший. Благодарю нашу команду за сплочённость, уверенность, смелость, решительность. Вы профи в своём деле, - поделилась артистка.







После церемонии награждения Дарима спела, стоя на пьедестале почёта.







Бурятская певица Дарима Цырендондопова заняла третье место на чемпионате ВДВ по гиревому спорту в городе Камышин Волгоградской области.Пользователи восхищаются талантами вокалистки: «Талантливый человек везде талантливый, ты супер», «Ого, Дарима, да ты за какой спорт ни возьмёшься, призы забираешь! Поздравляю!», «Дарима, горжусь вами. Вы талантливы во всем! Энергии и драйва от каждого мига!», «Насколько многогранна, восхищение» и т.д.Также Дарима Цырендондопова отлично стреляет из лука, она участвовала ранее в различных соревнованиях.