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Улан-удэнка завоевала титул «Краса ВДВ»

Улан-удэнка завоевала титул «Краса ВДВ»
Общество,  Фото:ГТРК Ока
Ещё одна представительница Бурятии стала второй вице-мисс

Конкурс «Краса ВДВ-2022» проходил в Рязани, в столице воздушно-десантных войск. В нём приняли участие 11 девушек.

Титул «Красы воздушно-десантных войск» 2022 года завоевала Елена Лизунова из 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, что находится в Улан-Удэ.

- Конечно, я очень рада, что победила. Сейчас я испытываю радость и немножко волнение, так как все подходят и радуются за меня, - рассказала Елена в интервью ГТРК Ока.

Состязание было разделено на несколько этапов, одним из них был конкурс «Кутюрье. Участницам необходимо было сшить юбку за короткий промежуток времени. Кроме творческих и кулинарных испытаний десантницы продемонстрировали и профессиональные навыки – стрельбу из пистолета ПМ, полную разборку и сборку автомата Калашникова АК-74.

По словам судьи Максима Севостьянихина, с каждым годом профессионализм женщин-военных растёт.

Ещё одна представительница Бурятии Дарима Цырендондопова завоевала титул второй вице-мисс «Краса ВДВ».

- Поздравляем нашу талантливую землячку! Дарима представляла 45-ю отдельную гвардейскую орденов Кутузова и Александра Невского бригаду специального назначения — воинскую часть Воздушно-десантных войск, - сообщает Селенгинский вестник.



ВДВ конкурс красоты

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