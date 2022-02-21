Боксёр из Бурятии одержал вторую победу на профессиональном ринге

Георгий Кушиташвили провёл бой с чемпионом Африки



19 февраля в Екатеринбурге прошёл вечер профессионального бокса «RCC Boxing». Боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили провёл свой второй профессиональный бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) против нигерийского нокаутера Олареважу Сегуна.



Бой закончился победой Георгия Кушиташвили. Всё закончилось уже во втором раунде.



- Уже в первом раунде чемпион Африки пропустил несколько плотных ударов в челюсть и оказался в нокдауне. Сегун с большим трудом встал на ноги, но продолжил бой. На перерыв он уходил на мягких ногах. Кушиташвили вышел на второй раунд с одной единственной целью — отправить соперника в нокаут. Для этого ему понадобилось всего полторы минуты, - сообщает пресс-служба «RCC Boxing Promotions».

