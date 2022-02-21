Георгий Кушиташвили провёл бой с чемпионом Африки
19 февраля в Екатеринбурге прошёл вечер профессионального бокса «RCC Boxing». Боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили провёл свой второй профессиональный бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) против нигерийского нокаутера Олареважу Сегуна.
Бой закончился победой Георгия Кушиташвили. Всё закончилось уже во втором раунде.
- Уже в первом раунде чемпион Африки пропустил несколько плотных ударов в челюсть и оказался в нокдауне. Сегун с большим трудом встал на ноги, но продолжил бой. На перерыв он уходил на мягких ногах. Кушиташвили вышел на второй раунд с одной единственной целью — отправить соперника в нокаут. Для этого ему понадобилось всего полторы минуты, - сообщает пресс-служба «RCC Boxing Promotions».
Боксёр из Бурятии одержал вторую победу на профессиональном ринге
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Республиканские соревнования проходили в Иволгинском районе
Выплаты начнутся с 1 сентября
37 ребят из Улан-Удэ встретили одетые в национальные костюмы гостеприимные хозяева комплекса
В Селенгинском районе прошёл молебен, посвящённый Белой Таре
Ушёл из жизни Гавриил Балханов
Победителем первенства стал Сергей Цыренов
За последние 150 лет в России исчезло 14 языков
Опасную лестницу обнаружили на улице Борсоева
В Тарбагатайском Доме культуры состоялся всероссийский кинопоказ молодежных короткометражных фильмов
Россиян ждут рабочие дни с 28 февраля по 5 марта
Пилоты обучались на вертолёте Ми-171А2
Николай Петров автор культовой песни «Я ухожу»
Его обзор набрал почти 500 тысяч просмотров в TikTok
Власти республики пытаются завлечь врачей в сёла и моногорода новыми выплатами
Решение принято в понедельник на заседании республиканского оперштаба