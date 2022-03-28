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В Улан-Удэ определили чемпионов России по тайскому боксу

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с заключительного дня главного турнира страны

28 марта в Улан-Удэ завершился чемпионат России по тайскому боксу. (12+). Финальные поединки состоялись в выходные в Физкультурно-спортивном комплексе.

Бурятия впервые принимала подобный турнир. Всего в Улан-Удэ приехали более 200 лучших спортсменов из 24 регионов страны, прошедших отбор на уровне федеральных округов и на всероссийских соревнованиях.

Четыре медали домашнего турнира

На домашнем чемпионате России спортсмены из Бурятии взяли четыре медали – три серебряных и одну бронзовую.

Дважды на вторую ступень пьедестала почёта поднимались спортсменки. Екатерина Карнакова (весовая категория до 60 кг) в финале уступила Екатерине Винниковой из Московской области. Ещё одна спортсменка из Бурятии София Матхеева (75+) проиграла Алине Елмашевой из Москвы

Третье место заняли Бато Бадархаев (57 кг) и Олег Гукасян (91 кг). Первый из них соревновался с Александром Глаголев из Челябинской области.

Олег Гукасян (91 кг) провёл бой с Гаджи Меджидовым, представляющим Дагестан и Кемеровскую область. Бурятский спортсмен признался, что был рад выйти на ринг именно против этого соперника.

- Это большой опыт с таким именитым соперником выйти на ринг. Вот я ему сейчас сказал, что всегда смотрел за его боями и мечтал выйти с ним на ринг. Он двукратный чемпион мира, действующий чемпион России. Для меня это своя победа. Я этому очень рад и горд, - сказал Олег Гукасян.

По его мнению, для выхода в финал не хватило физической подготовки и выносливости.

- За месяц до подготовки я переболел ковидом. И очень много сил ковид отобрал у меня и не получилось физически подготовиться. А так морально я был готов, - признался спортсмен.

Кемеровцы лучшие

По итогам чемпионата наибольшее количество медалей у представителей Кемеровской области (14 медалей), за ними – Республика Дагестан (11), и замыкает тройку лидеров Москва (9).

За ними Краснодарский край (7), Московская и Иркутская области завоевали по пять медалей, Бурятия и Новосибирская область – 4. У представителей других регионов по одной, две и три медали.

Полный список призёров и победителей чемпионата России (предоставлено минспорта Бурятии):

Женщины 45 кг:
I место - Дурандина Белла (Омская область);
II место - Истратова София (Краснодарский край);
III место - Полозская Дарья (Республика Карелия).

48 кг:
I место - Буга Вера (Кемеровская область);
II место - Петрова Татьяна (Республика Марий Эл);
III место - Шанталей Елизавета (Москва)/Копытова Мария (Иркутская область).

51 кг:
I место - Дмитревцова Софья (Иркутская область);
II место - Топилина Анастасия (Московская область);
III место - Бондаренко Мария(Ростовская область).

54 кг:
I место - Кувикина Виктория (Московская область);
II место - Петрова Полина (Санкт-Петербург/Кемеровская область);
III место - Дроздова Валерия (Москва)/Сафеева Анна (Москва).

57 кг:
I место - Дьячкова Наталья (Республика Карелия);
II место - Климова Мария (Москва);
III место - Видягина Дарья (Кемеровская область)/Довженко Ксения (Москва).

60 кг:
I место - Винникова Екатерина (Московская область);
II место - Карнакова Екатерина (Республика Бурятия);
III место - Скопинова Марина (Белгородская область)/Беспалова Марина (Санкт-Петербург).

63,5 кг:
I место - Албул Валерия (Краснодарский край);
II место - Лапшина Вероника (Московская область).

67 кг:
I место - Карартынян Елизавета (Краснодарский край);
II место - Черепкова Татьяна (Кемеровская область).

75 кг:
I место - Бежан Екатерина (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра);
II место - Цацура Анастасия (Амурская область).

75+ кг:
I место - Елмашева Алина (Москва);
II место - Матхеева София (Республика Бурятия).

Мужчины 48 кг:
I место - Акобян Масис (Краснодарский край);
II место - Тугуров Амурлен (Кемеровская область);
III место - Успун Айдыс (Республика Тыва).

51 кг:
I место - Асланян Овсеп (Новосибирская область);
II место - Сулейманов Ренат (Иркутская область);
III место - Гаев Иван (Забайкальский край)/Чижик Кирилл (Краснодарский край).

54 кг:
I место - Гаджиев Имам (Республика Дагестан);
II место - Исаев Салават (Кемеровская область);
III место - Муртузалиев Чарак (Республика Дагестан/Забайкальский край)/Григорян Гектор (Смоленская область).

57 кг:
I место - Рахимов Холмурод (Кемеровская область);
II место - Глаголев Александр (Челябинская область);
III место - Бадархаев Бато (Республика Бурятия)/Бурангулов Ринат Гиязович (Москва).

60 кг:
I место - Имангазалиев Асадула (Республика Дагестан);
II место - Шильнов Владимир (Кемеровская область);
III место - Закарян Рауль (Краснодарский край).

63,5 кг:
I место - Дорогавцев Савелий (Новосибирская область);
II место - Алиев Гусейн (Республика Дагестан);
III место - Иванов Михаил (Краснодарский край)/
Алиханов Рамазан (Республика Дагестан).

67 кг:
I место - Хомутов Кирилл (Кемеровская область);
II место - Мирзабеков Махмуд (Республика Дагестан);
III место - Хайруллин Артур (Челябинская область)/Журнаев Николай (Новосибирская область).

71 кг:
I место - Чангелия Дмитрий (Санкт-Петербург);
II место - Шахтарин Константин (Пермский край);
III место - Магомедов Магомедрасул (Республика Дагестан)/Садовский Денис (Иркутская область).

75 кг:
I место - Сайк Эдуард (Кемеровская область);
II место - Магомедов Магомед (Москва);
III место - Габов Владимир (Кемеровская область)
Максимец Никита (Нижегородская область).

81 кг:
I место - Алиев Али (Республика Дагестан);
II место - Аминов Салимсултан (Республика Дагестан);
III место - Оразалинов Рустам (Иркутская область).

86 кг:
I место - Ибрагимов Яхья (Республика Дагестан);
II место - Кошелев Алексей (Москва);
III место - Бельков Егор (Челябинская область)/Одегов Данил (Белгородская область).

91 кг:
I место - Меджидов Гаджи (Республика Дагестан/Кемеровская область);
II место - Гукасян Олег (Республика Бурятия);
III место - Литвин Александр (Московская область)/Екименко Игорь (Кемеровская область).

91+ кг:
I место - Васенёв Дмитрий (Нижегородская область/Кемеровская область);
II место - Шумаев Сергей (Новосибирская область);
III место - Петренко Иван (Свердловская область)/Нуриев Руслан (Свердловская область).

Чемпионат России по тайскому боксу является отборочным мероприятием, по итогам которого формируется состав национальной сборной для участия в международных стартах.

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