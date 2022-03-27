В Улан-Удэ проходят финальные поединки чемпионата России по тайскому боксу

Накануне, 26 марта, прошли финальные поединки чемпионата России по тайскому боксу среди женщин и мужчин в наилегчайших весах 48 кг и 51 кг среди мужчин.
Финалы среди мужчин пройдут сегодня. Начало поединков в 13.00. Вход свободный.
Пресс-служба республиканского минспорта опубликовала результаты вчерашнего соревновательного дня:
Женщины 45 кг:
I место - Дурандина Белла (Омская область);
II место - Истратова София (Краснодарский край);
III место - Полозская Дарья (Республика Карелия).
48 кг:
I место - Буга Вера (Кемеровская область);
II место - Петрова Татьяна (Республика Марий Эл);
III место - Шанталей Елизавета (Москва)/Копытова Мария (Иркутская область).
51 кг:
I место - Дмитревцова Софья (Иркутская область);
II место - Топилина Анастасия (Московская область);
III место - Бондаренко Мария (Ростовская область).
54 кг:
I место - Кувикина Виктория (Московская область);
II место - Петрова Полина (Санкт-Петербург/Кемеровская область);
III место - Дроздова Валерия (Москва)/Сафеева Анна (Москва).
57 кг:
I место - Дьячкова Наталья (Республика Карелия);
II место - Климова Мария (Москва);
III место - Видягина Дарья (Кемеровская область)/Довженко Ксения (Москва).
60 кг:
I место - Винникова Екатерина (Московская область);
II место - Карнакова Екатерина (Республика Бурятия);
III место - Скопинова Марина (Белгородская область)/Беспалова Марина (Санкт-Петербург).
63,5 кг:
I место - Албул Валерия (Краснодарский край);
II место - Лапшина Вероника (Московская область).
67 кг:
I место - Карартынян Елизавета (Краснодарский край);
II место - Черепкова Татьяна (Кемеровская область).
75 кг:
I место - Бежан Екатерина (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра);
II место - Цацура Анастасия (Амурская область).
75+ кг:
I место - Елмашева Алина (Москва);
II место - Матхеева София (Республика Бурятия).
Мужчины 48 кг:
I место - Акобян Масис (Краснодарский край);
II место - Тугуров Амурлен (Кемеровская область);
III место - Успун Айдыс (Республика Тыва).
51 кг:
I место - Асланян Овсеп (Новосибирская область);
II место - Сулейманов Ренат (Иркутская область);
III место - Гаев Иван (Забайкальский край)/Чижик Кирилл (Краснодарский край).
В столицу Бурятии приехали более 200 лучших спортсменов из 24 регионов страны, прошедших отбор на уровне федеральных округов и на всероссийских соревнованиях.
Чемпионат России по тайскому боксу является отборочным мероприятием, по итогам которого формируется состав национальной сборной для участия в международных стартах.
Возрастное ограничение – 12+