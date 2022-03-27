В Улан-Удэ проходят финальные поединки чемпионата России по тайскому боксу

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Накануне, 26 марта, прошли финальные поединки чемпионата России по тайскому боксу среди женщин и мужчин в наилегчайших весах 48 кг и 51 кг среди мужчин.Финалы среди мужчин пройдут сегодня. Начало поединков в 13.00. Вход свободный.Пресс-служба республиканского минспорта опубликовала результаты вчерашнего соревновательного дня:Женщины 45 кг:I место - Дурандина Белла (Омская область);II место - Истратова София (Краснодарский край);III место - Полозская Дарья (Республика Карелия).48 кг:I место - Буга Вера (Кемеровская область);II место - Петрова Татьяна (Республика Марий Эл);III место - Шанталей Елизавета (Москва)/Копытова Мария (Иркутская область).51 кг:I место - Дмитревцова Софья (Иркутская область);II место - Топилина Анастасия (Московская область);III место - Бондаренко Мария (Ростовская область).54 кг:I место - Кувикина Виктория (Московская область);II место - Петрова Полина (Санкт-Петербург/Кемеровская область);III место - Дроздова Валерия (Москва)/Сафеева Анна (Москва).57 кг:I место - Дьячкова Наталья (Республика Карелия);II место - Климова Мария (Москва);III место - Видягина Дарья (Кемеровская область)/Довженко Ксения (Москва).60 кг:I место - Винникова Екатерина (Московская область);II место - Карнакова Екатерина (Республика Бурятия);III место - Скопинова Марина (Белгородская область)/Беспалова Марина (Санкт-Петербург).63,5 кг:I место - Албул Валерия (Краснодарский край);II место - Лапшина Вероника (Московская область).67 кг:I место - Карартынян Елизавета (Краснодарский край);II место - Черепкова Татьяна (Кемеровская область).75 кг:I место - Бежан Екатерина (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра);II место - Цацура Анастасия (Амурская область).75+ кг:I место - Елмашева Алина (Москва);II место - Матхеева София (Республика Бурятия).Мужчины 48 кг:I место - Акобян Масис (Краснодарский край);II место - Тугуров Амурлен (Кемеровская область);III место - Успун Айдыс (Республика Тыва).51 кг:I место - Асланян Овсеп (Новосибирская область);II место - Сулейманов Ренат (Иркутская область);III место - Гаев Иван (Забайкальский край)/Чижик Кирилл (Краснодарский край).Чемпионат России по тайскому боксу среди мужчин и женщин стартовал в Улан-Удэ 23 марта. Бурятия впервые принимает подобный турнир.В столицу Бурятии приехали более 200 лучших спортсменов из 24 регионов страны, прошедших отбор на уровне федеральных округов и на всероссийских соревнованиях.Чемпионат России по тайскому боксу является отборочным мероприятием, по итогам которого формируется состав национальной сборной для участия в международных стартах.