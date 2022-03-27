Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 1

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Глобальный ёхор», реставрация объекта культурного наследия, крестный ход памяти жертв расказачивания и многое другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко



В 2018-м на площади Революции ещё устраивались катушки для детей, а в сквере у ДК «Железнодорожник» ещё росли деревья. В новогоднем ледовом городке на площади Советов — эксперименты с фотозонами и пластиковыми светящимися фигурами.



- На Театральной площади — последний «Глобальный ёхор». Вскоре Хамбо Лама Аюшеев объявил этот древнейший народный танец шаманским и поручил министерству культуры срочно придумать что-то новое. В следующем году «Глобальный ёхор» по инерции станцевали в разных городах мира, но в Улан-Удэ в дни Сагаалгана прошёл уже другой обряд — «зoлгохо ёho» или «золголго» — ритуал почитания старейшин, - отмечает фотокорреспондент Сергей Тарасенко.



Смотрите также в фотоподборке: реставрация объекта культурного наследия — дома усадьбы Молчанова во дворе Национальной библиотеки, крестный ход памяти жертв расказачивания, обряд очищения Дугжууба и этапы строительства нового главного храма в дацане на Верхней Берёзовке, перестройка в дугане на улице Бабушкина.

