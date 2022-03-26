Лучшие водители примут участие в окружном этапе конкурса
Водители общевойсковых объединений Восточного военного округа приступили к совершенствованию навыков экстремального вождения в рамках подготовки к окружному этапу конкурса Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022) «Военное ралли».
- Военнослужащие изучили теоретическую часть по техническим характеристикам военной техники и требованиям безопасности при эксплуатации, а также по самостоятельному техническому обслуживанию автомобилей. По окончанию учебных занятий, все военнослужащие успешно сдали зачёты, подтверждающие высокий уровень знаний, - сообщает пресс-служба ВВО.
В ходе подготовки водители практикуются в прохождении различных специальных маршрутов, включающих в себя как дороги общего пользования, так и специальные участки, оборудованные искусственными и естественными препятствиями. В тренировках участвуют водители автомобилей КамАЗ и УАЗ, а также штурманы.
Лучшие водители объединений ВВО примут участие в окружном этапе конкурса, по результатам которого будет сформирована сборная команда военного округа, которая представит его на всеармейских соревнованиях.
Военнослужащие Дальнего Востока готовятся к конкурсу «Военное ралли»
Общество, Фото:
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