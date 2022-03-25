В Улан-Удэ откосы на Элеваторе покроют цветными модулями

В Улан-Удэ завершилось голосование по выбору оформления откосов на путепроводе между Элеватором и площадью Советов.
На сайте «Активный горожанин» и платформе обратной связи на «Госуслугах» улан-удэнцы выбирали между следующими эскизными вариантами: покрытие цветными бетонными модулями, покрытие искусственным ковровым покрытием, установка вертикальных конструкций между тротуарами и откосами, установка шумозащитных экранов.
18 марта определился вариант-победитель – 79% проголосовали за первый вариант оформления. Так что откосы покроют цветными бетонными модулями.
Сейчас откосы облицованы керамической плиткой, которая за несколько много лет пришла в неэстетичный вид и местами разрушилась. Плитку, которую в народе сразу же прозвали «туалетной», критиковали уже давно. О том, что её наконец-то заменят, стало известно в середине февраля.
- Очень нагруженная магистраль, сейчас используется по максимуму. Как расшивать транспортную нагрузку мы уже знаем, строим третий мост. Здесь построили дополнительную третью полосу, перенесли светофорные объекты. То есть, как расшивать разгрузить узел мы представляем, и уже работаем, а вот визуальное восприятие внешнее оформление путепровода оставляет желать лучшего. На сегодня облицовочные плитки потрескались, выцвели, заменять их практически нечем. Честно говоря, вид неряшливый. Поэтому нам нужна благоприятная визуализация наряду с расшивкой транспортного узла, - пояснял тогда мэр Игорь Шутенков.
Этот транспортный узел является главной магистралью города, связывающей Железнодорожный и Советский районы. Велико и историческое значение проспекта 50-летия Октября, который появился проспект в конце 19 века и раньше назывался Сергиевской улицей. Сам транспортный узел с развязками был построен 55 лет назад в 1967 году по проекту ленинградского проектного института.