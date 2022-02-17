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В Улан-Удэ «туалетную» плитку предложили заменить стенами за миллиард

В Улан-Удэ «туалетную» плитку предложили заменить стенами за миллиард
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцы сами решат, какой из трёх вариант выбрать для оформления откосов между Элеватором и площадью Советов

В Улан-Удэ решили заменить откосы вдоль путепровода на Элеваторе – ту самую плитку, которую в народе давно окрестили «туалетной». Сегодня состоялось выездное рабочее совещание с участием мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и председателя комитета городского хозяйства Сергея Гашева.

- Плитка становится всё хуже и хуже, она потеряла свой цвет и качество, каждый год мы отдаём этой плитки всё больше и больше под замену. В прошлом году мы заменили двести квадратов, положили новый. В продаже этого материала нет, поэтому нам придётся делать под заказ, а это очень дорого, ну и сам эстетический вид плитки давно волнует горожан, - пояснил Сергей Гашев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году на проспекту 50-летия Октября вблизи дома №4 заложили фигурную бетонную решётку размером 60 на 40 см. Пустоты засеяли газоном, который уверениям властей, продержится 25 лет.

- В 2020 году попробовали новое проектное решение. Одна строительная компания за свой счёт выложила откос возле магазина «Оскар». Мы 1,5 года уже наблюдаем за этим и в принципе решение вышло удачное, главное, чтобы нашим горожанам это нравилось, - пояснил Сергей Гашев.

Комитет по архитектуре предложил три варианта заложения плитки с дизайнерским подходом. Одно из предложений – как раз вместо плитки засеять откосы искусственным газоном.

 
Впрочем, решение не самое практичное.

- Мы понимаем, что решение, конечно, красивое, но, наверно, не практичное. Понадобится мыть его постоянно. И требуется защита от постоянного воздействия от поверхности и других атмосферных осадков, - пояснил председатель комитета городского хозяйства.

Второй вариант – сделать экорешётку, а пустоты вместо травы наполнить мозаичными кубиками. Ими можно будет написать любую надпись или даже нарисовать орнамент.




Последний вариант – построить вертикальную стенку, чтобы закрыть неприглядный вид «туалетной» плитки.

- Визуальное восприятие путепровода оставляет желать лучшего. Сегодня посмотреть на эти плитки – они потрескались, выцвели, заменять их практически нечем. Вид такой неряшливый. Кроме того, что надо делать расшивку транспортного узла, надо ещё делать визуализацию, - высказался Игорь Шутенков.



Как будут выглядеть откосы, в итоге решать самим горожанам. За понравившийся дизайн можно будет проголосовать на сайте «Активный горожанин».

- Есть варианты, которые можно будет выбрать, но у нас уже сложилась хорошая традиция в городе о том, что решение принимают жители города. Вот дворы мы обсуждаем с жителями дворов, общественные пространства обсуждаем с жителями Улан-Удэ, и эту транспортную развязку, через которую проходят много жителей города, хотелось бы обсудить тоже. Поэтому я призываю всех в обязательном порядке проголосовать за проект, - обратился мэр.

Также Шутенков заявил, что у жителей города есть возможность предложить свой собственный дизайн проекта.

- Если есть свои варианты, которые мы не рассматривали и даже не предполагаем в пределах финансовых – разумных границах, то ради бога предлагайте, тоже будем рассматривать. Это практически центр города, и он должен быть безопасный, красивый и приятный, мы должны им гордиться, - добавил он.

Ко всему этому, мэр Улан-Удэ озвучил, какой ему вариант больше понравился.

- Я бы поставил вертикальные стены. Она, конечно, немного сужает визуальный обзор, но к сожалению, они очень дорогие и если делать всё капитально, как полагается с хорошими материалами выйдет около миллиарда рублей. Понятно, что город такими деньгами не располагает, - поделился Шутенков.

благоустройство

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