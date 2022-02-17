В Улан-Удэ «туалетную» плитку предложили заменить стенами за миллиард





















В Улан-Удэ решили заменить откосы вдоль путепровода на Элеваторе – ту самую плитку, которую в народе давно окрестили «туалетной». Сегодня состоялось выездное рабочее совещание с участием мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и председателя комитета городского хозяйства Сергея Гашева.- Плитка становится всё хуже и хуже, она потеряла свой цвет и качество, каждый год мы отдаём этой плитки всё больше и больше под замену. В прошлом году мы заменили двести квадратов, положили новый. В продаже этого материала нет, поэтому нам придётся делать под заказ, а это очень дорого, ну и сам эстетический вид плитки давно волнует горожан, - пояснил Сергей Гашев.Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году на проспекту 50-летия Октября вблизи дома №4 заложили фигурную бетонную решётку размером 60 на 40 см. Пустоты засеяли газоном, который уверениям властей, продержится 25 лет.- В 2020 году попробовали новое проектное решение. Одна строительная компания за свой счёт выложила откос возле магазина «Оскар». Мы 1,5 года уже наблюдаем за этим и в принципе решение вышло удачное, главное, чтобы нашим горожанам это нравилось, - пояснил Сергей Гашев.Комитет по архитектуре предложил три варианта заложения плитки с дизайнерским подходом. Одно из предложений – как раз вместо плитки засеять откосы искусственным газоном.Впрочем, решение не самое практичное.- Мы понимаем, что решение, конечно, красивое, но, наверно, не практичное. Понадобится мыть его постоянно. И требуется защита от постоянного воздействия от поверхности и других атмосферных осадков, - пояснил председатель комитета городского хозяйства.Второй вариант – сделать экорешётку, а пустоты вместо травы наполнить мозаичными кубиками. Ими можно будет написать любую надпись или даже нарисовать орнамент.Последний вариант – построить вертикальную стенку, чтобы закрыть неприглядный вид «туалетной» плитки.- Визуальное восприятие путепровода оставляет желать лучшего. Сегодня посмотреть на эти плитки – они потрескались, выцвели, заменять их практически нечем. Вид такой неряшливый. Кроме того, что надо делать расшивку транспортного узла, надо ещё делать визуализацию, - высказался Игорь Шутенков.Как будут выглядеть откосы, в итоге решать самим горожанам. За понравившийся дизайн можно будет проголосовать на сайте «Активный горожанин».- Есть варианты, которые можно будет выбрать, но у нас уже сложилась хорошая традиция в городе о том, что решение принимают жители города. Вот дворы мы обсуждаем с жителями дворов, общественные пространства обсуждаем с жителями Улан-Удэ, и эту транспортную развязку, через которую проходят много жителей города, хотелось бы обсудить тоже. Поэтому я призываю всех в обязательном порядке проголосовать за проект, - обратился мэр.Также Шутенков заявил, что у жителей города есть возможность предложить свой собственный дизайн проекта.- Если есть свои варианты, которые мы не рассматривали и даже не предполагаем в пределах финансовых – разумных границах, то ради бога предлагайте, тоже будем рассматривать. Это практически центр города, и он должен быть безопасный, красивый и приятный, мы должны им гордиться, - добавил он.Ко всему этому, мэр Улан-Удэ озвучил, какой ему вариант больше понравился.- Я бы поставил вертикальные стены. Она, конечно, немного сужает визуальный обзор, но к сожалению, они очень дорогие и если делать всё капитально, как полагается с хорошими материалами выйдет около миллиарда рублей. Понятно, что город такими деньгами не располагает, - поделился Шутенков.