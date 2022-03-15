Жительнице Ангарска исполнилось 103 года

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Именинница родилась в далёком 1919 году



В Иркутской области ветерана поздравили с знаменательной датой. Поздравления принимала Антонина Фёдоровна Стародуб. В этот году имениннице исполнилось 103 года.



Антонина Фёдоровна родилась в далёком 1919 году в селе Култук Усольского района. В семье было 5 детей: 3 сестры и 2 брата. Антонина была самой старшей в семье. Она рано начала свою трудовую деятельность. С 15 лет работала рассыльной в Горсовете, одновременно обучаясь в вечерней школе. Затем работала лаборантом на сользаводе, параллельно поступила на курсы юристов в Иркутске. После окончания курсов была направлена на должность нотариуса в Качугский район.



В 1942 году прошла курс молодого бойца, окончила курсы трактористов, приняла присягу и была направлена в Забайкальский военный округ, в батальон аэродромного обслуживания. Служба была тяжёлая, нужно было держать наготове взлётную полосу и всю технику. После окончания Иркутского политучилища служила в Монголии. После окончания войны вышла замуж за военного, и они с мужем были направлены на Дальний Восток в город Анадырь.



В Ангарске Антонина Фёдоровна проживает с 1956 года. Вместе с мужем своими руками построили дом в микрорайоне Байкальск.



Антонина Фёдоровна и сейчас любит читать книги, газеты, журналы и отгадывает сканворды. Каждую субботу её навещает племянник, они очень много беседуют между собой. В составе «Фронтового братства» часто посещала учебные заведения, много беседовала с молодёжью.



Именинница до сих пор ведёт активный образ жизни. Сама иногда ходит в магазин и никогда не жалуется на своё здоровье. Несмотря на возраст, память ей не изменяет. Имеет статус участника Великой Отечественной войны, поэтому её можно увидеть на Параде Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.



