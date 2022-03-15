 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 марта

14 марта

Популярное

Жительнице Ангарска исполнилось 103 года

Жительнице Ангарска исполнилось 103 года
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Именинница родилась в далёком 1919 году

В Иркутской области ветерана поздравили с знаменательной датой. Поздравления принимала Антонина Фёдоровна Стародуб. В этот году имениннице исполнилось 103 года.

Антонина Фёдоровна родилась в далёком 1919 году в селе Култук Усольского района. В семье было 5 детей: 3 сестры и 2 брата. Антонина была самой старшей в семье. Она рано начала свою трудовую деятельность. С 15 лет работала рассыльной в Горсовете, одновременно обучаясь в вечерней школе. Затем работала лаборантом на сользаводе, параллельно поступила на курсы юристов в Иркутске. После окончания курсов была направлена на должность нотариуса в Качугский район.

В 1942 году прошла курс молодого бойца, окончила курсы трактористов, приняла присягу и была направлена в Забайкальский военный округ, в батальон аэродромного обслуживания. Служба была тяжёлая, нужно было держать наготове взлётную полосу и всю технику. После окончания Иркутского политучилища служила в Монголии. После окончания войны вышла замуж за военного, и они с мужем были направлены на Дальний Восток в город Анадырь.

В Ангарске Антонина Фёдоровна проживает с 1956 года. Вместе с мужем своими руками построили дом в микрорайоне Байкальск.

Антонина Фёдоровна и сейчас любит читать книги, газеты, журналы и отгадывает сканворды. Каждую субботу её навещает племянник, они очень много беседуют между собой. В составе «Фронтового братства» часто посещала учебные заведения, много беседовала с молодёжью.

Именинница до сих пор ведёт активный образ жизни. Сама иногда ходит в магазин и никогда не жалуется на своё здоровье. Несмотря на возраст, память ей не изменяет. Имеет статус участника Великой Отечественной войны, поэтому её можно увидеть на Параде Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Ангарск Иркутская область долгожитель ветераны ВОВ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске появился портрет-барельеф Валентина Распутина
В Иркутске появился портрет-барельеф Валентина Распутина
Общество, 15.03.2022
Он расположен во дворе музея писателя
Борцы Бурятии завоевали 24 медали всероссийского турнира
Борцы Бурятии завоевали 24 медали всероссийского турнира
Общество, 15.03.2022
В Улан-Удэ завершились соревнования памяти генерал-майора Ильи Балдынова
Жительнице Ангарска исполнилось 103 года
Жительнице Ангарска исполнилось 103 года
Общество, 15.03.2022
Именинница родилась в далёком 1919 году
В Бурятии запустили сайт для семей с детьми
В Бурятии запустили сайт для семей с детьми
Общество, 15.03.2022

На сайте можно узнать информацию о выплатах
Ещё четыре детсада построят в Улан-Удэ
Ещё четыре детсада построят в Улан-Удэ
Общество, 15.03.2022

Их возведут в микрорайонах Тулунжа и Старый Зеленый
В Бурятии на музыкальный конкурс «Найдал» подали рекордное число заявок
В Бурятии на музыкальный конкурс «Найдал» подали рекордное число заявок
Общество, 15.03.2022
Для участия в конкурсе юным музыкантам потребуется подготовить исполнение пяти крупных произведений
Цирк Бурятии представит новый спектакль в Хабаровске
Цирк Бурятии представит новый спектакль в Хабаровске
Общество, 15.03.2022

С 26 апреля по 17 марта там покажут премьерный спектакль «ZАМ-LIFE»
Школы Улан-Удэ скоро уйдут на каникулы
Школы Улан-Удэ скоро уйдут на каникулы
Общество, 15.03.2022
Каникулы продлятся неделю
Глава Бурятии провёл «час образования» в лицее-интернате Улан-Удэ
Глава Бурятии провёл «час образования» в лицее-интернате Улан-Удэ
Общество, 15.03.2022
Алексей Цыденов встретился с педагогами одарённых детей
В Забайкалье задержали контрабандиста со слитками золота
В Забайкалье задержали контрабандиста со слитками золота
Общество, 15.03.2022

Мужчина пытался вывезти слитки стоимостью более 20 млн рублей
В Улан-Удэ отлавливают собак в усиленном режиме
В Улан-Удэ отлавливают собак в усиленном режиме
Общество, 15.03.2022
В этом году планируют отловить 3981 безнадзорных животных
В Улан-Удэ жители Поселья и Сужи получат водоснабжение
В Улан-Удэ жители Поселья и Сужи получат водоснабжение
Общество, 15.03.2022
Около 42 тысяч жителей отдалённых микрорайонов обеспечат водой
В Монголии отпраздновали фестиваль орлиной охоты
В Монголии отпраздновали фестиваль орлиной охоты
Общество, 15.03.2022
В стране возрождают традиции и обычаи орлиной охоты казахского народа
Не пропускайте ревакцинацию – сохраните иммунитет против COVID-19
Не пропускайте ревакцинацию – сохраните иммунитет против COVID-19
Общество, 15.03.2022
Именно сейчас, в период затишья между волнами коронавируса, важно вовремя пройти ревакцинацию и вакцинацию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^