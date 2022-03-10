Триста человек совершат ледовый переход «Встреча с Байкалом»

Участники мероприятия пройдут 15 км по льду озера



Ледовый переход «Встреча с Байкалом» состоится 11 марта в Иркутской области. Участники пройдут более 15 км по маршруту от станции Тёмная Падь до Слюдянки. Участие в проекте примут 300 человек, в том числе представители органов исполнительной власти, общественных организаций, бизнеса, общеобразовательных учреждений, Восточно-Сибирской железной дороги.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, мероприятие стало ежегодной традицией. Переход «Встреча с Байкалом» в 2022 году состоится уже в восьмой раз.



- Ледовый переход – это яркое значимое событие, которое проводится с целью патриотического и экологического воспитания, популяризации здорового образа жизни у населения региона. Участие в ледовом переходе приносит массу запоминающихся эмоций и дарит каждому участнику уникальную возможность побывать в заповедных краях, почувствовать силу священного озера, - прокомментировала министр природных ресурсов Иркутской области Светлана Трофимова.



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