В Забайкалье сняли ограничения на банкеты и корпоративы

Также продлено время работы общепита



В Забайкальском крае с 1 марта сняты ограничения в части проведения банкетов и корпоративов, ещё на два часа продлили время работы кафе и ресторанов. Соответствующее постановление подписано главой региона.



Все послабления связаны с рекомендациями главного санитарного врача Забайкалья и связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.



- Также сняты ограничения по численности посетителей в салонах красоты и парикмахерских. Мероприятия спортивные и зрелищные на открытом воздухе в помещениях могут проводиться при 70% заполняемости (прежде было 50%). Рестораны, бары и кафе могут работать до 01:00. Банкеты можно проводить без предварительного уведомления, - рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



Отметим, руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа 27 февраля сообщала, что прошедшая неделя стала первой, когда было зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 14%. Однако обязательными и основополагающими остаются масочный режим при посещении мест массового скопления людей, дезинфекционные мероприятия на всех объектах массового пребывания людей и вакцинация. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.

