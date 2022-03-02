Также продлено время работы общепита
В Забайкальском крае с 1 марта сняты ограничения в части проведения банкетов и корпоративов, ещё на два часа продлили время работы кафе и ресторанов. Соответствующее постановление подписано главой региона.
Все послабления связаны с рекомендациями главного санитарного врача Забайкалья и связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.
- Также сняты ограничения по численности посетителей в салонах красоты и парикмахерских. Мероприятия спортивные и зрелищные на открытом воздухе в помещениях могут проводиться при 70% заполняемости (прежде было 50%). Рестораны, бары и кафе могут работать до 01:00. Банкеты можно проводить без предварительного уведомления, - рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
Отметим, руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа 27 февраля сообщала, что прошедшая неделя стала первой, когда было зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 14%. Однако обязательными и основополагающими остаются масочный режим при посещении мест массового скопления людей, дезинфекционные мероприятия на всех объектах массового пребывания людей и вакцинация. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.
В Забайкалье сняли ограничения на банкеты и корпоративы
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