Событие состоится в Музее истории Бурятии
16 февраля в Музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова художник-иконописец Нимацырен Дондокова передаст в фонд Национального музея Бурятии уникальную работу своего отца, известного ламы-иконописца Данзана Дондокова – буддийскую танку «Ушнишавиджайи (Зугдэр Намжилма).
Ушнишавиджая, на бурятском - Зугдэр Намжилма вместе с Белой Тарой и Амитаюсом входит в триаду божеств долголетия. По буддийским поверьям, божество помогает избежать насильственной и преждевременной смерти. Её садханы особенно эффективны для преодоления препятствий к долгой жизни, для действенного очищения результатов не благих деяний тела, речи и ума, и для помощи всем живым существам, страдающим тяжёлыми заболеваниями.
Мероприятие запланировано в 15 лунный день, посвящённого окончанию хурала Монлам Ченмо. Оно станет заключительной нотой выставки «Живая традиция бурятского буддийского искусства» (6+) мастера буддийской живописи, искусствоведа Нимацырены Дондоковой.
Справка:
Семья Дондоковых – продолжатели уникальной «живой» традиции бурятского буддийского искусства. Известный бурятский лама-иконописц Данзан Дондоков (1895-1983) прошедший через гонения и репрессии, был последним из плеяды бурятских художников, получивших традиционное образование в крупнейших буддийских монастырях Забайкалья и Монголии. Среди учителей Данзана Дондокова в области искусства - тибетец, преподовавший ему стиль «лавранской» школы живописи, характерными особенностями которой являются яркий колорит, тонкий рисунок, тщательная выписка всех деталей и обилие позолоты.
Учителями иконописца были также известные бурятские ламы-художники Санжи-Цыбик Цыбиков и Осор Будаев. Учениками Данзана Дондокова стали его дочь Нимацырен - искусствовед, живописец, лама-художник Цыван Дашицыренов.
Нацмузею Бурятии подарят танка мастера буддийской живописи
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