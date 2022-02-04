Прокурорская проверка выявила нарушения
Прокуратура проверила соблюдение закона о пожарной безопасности при подготовке к пожароопасному сезону 2022 года в деятельности Хоринского лесхоза.
В ходе проверки установлен факт неукомплектованности двух лесопожарных станций обязательными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.
В суд направлен иск об обязании учреждения укомплектовать лесопожарные станции необходимыми оборудованием и инвентарём.
Суд удовлетворил иск. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В районе Бурятии плохо подготовились к пожароопасному сезону
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прокурорская проверка выявила нарушения
В дело вмешалась прокуратура
Работы принимаются по 13 февраля
На неё претендуют двое писателей из Иркутской области
В Улан-Удэ без существенных осадков
Мероприятие проведут в июне этого года
Адиса – третий ребёнок в семье
Турнир проведут без участия зрителей
Познакомиться с экспозицией можно в Новоселенгинском музее декабристов
Она изготовлена из серебра 999-й пробы
Средства направят частным медицинским организациям
Его планируют запустить в 2022 году
В административном центре прошли фестиваль народных игр, выставки и награждение
Участник, набравший наибольшее количество баллов, получит гран-при
На работы выделят один миллиард рублей