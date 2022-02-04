В районе Бурятии плохо подготовились к пожароопасному сезону

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прокурорская проверка выявила нарушения



Прокуратура проверила соблюдение закона о пожарной безопасности при подготовке к пожароопасному сезону 2022 года в деятельности Хоринского лесхоза.



В ходе проверки установлен факт неукомплектованности двух лесопожарных станций обязательными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.



В суд направлен иск об обязании учреждения укомплектовать лесопожарные станции необходимыми оборудованием и инвентарём.



Суд удовлетворил иск. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

