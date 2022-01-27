Более 800 заражённых: Коронавирус в Бурятии вновь бьёт рекорды

Заболеваемость коронавирусом растёт невероятными темпами
В Бурятии впервые за всё время пандемии выявили более 800 новых заражённых за сутки. За 26 января коронавирус подтвердили сразу у 829 человек, это новый рекорд.
Заболеваемость бьёт рекорды пятый день подряд. Если прежде привычным был уровень около 200 новых заражённых за сутки, то 22 января суточный прирост резко составил 353 человека (до этого самой высокой цифрой было +334 – столько было в один ещё летом, в разгар третьей волны коронавируса). 23 января заболеваемость перепрыгнула сразу отметку «+500», составив 503 человека. На следующий день выявили 527 заражённых. 25 января впервые за всё время зафиксировали более 600 заражённых, а именно 631. И вот, накануне, 26 января, суточный прирост уже сразу выше 800-т, заболеваемость растёт невероятными темпами.
Общее число случаев заражений ковидом за всё время превысило 82 тысячи и сейчас составляет 82 595. Из них 46% (38 595) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели накануне 305 пациентов.
Показатели смертности, несмотря на стремительный взлёт заболеваемости, не растут. Так, за минувшие сутки умерли три пациента с коронавирусом (все они были старше 65 лет). Это даже меньше, чем в предыдущие дни: так, позавчера было шесть летальных исходов. Ситуация со смертностью отличается от летней третьей волны коронавируса, когда суточный прирост был более 300 человек, а умирали более 20-ти больных ежедневно.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 2589 жителей Бурятии.
Число госпитализированных в последнее время растёт. За сутки их стало больше на 139 человек. Сейчас в стационарах лечатся 1337 пациентов с коронавирусом и подозрением на него.
В отделениях реанимации лежат 104 пациента. Из них чуть меньше половины – старше 65 лет. На ИВЛ – 42 больных.
Свободно 232 ковидных койки. Занятость коечного фонда составляет 85 %.
Также амбулаторное лечение и наблюдение проходят 9136 человек. Число таких пациентов резко растёт: только за сутки их стало больше на 1,8 тысяч человек.
Число контактных лиц на сегодня – 23 847 человек. Это на 3,7 тысяч больше, чем днём ранее. Отметим, всего несколько дней назад контактных было менее 17 тысяч.
Коронавирус в Бурятии резко разогнался на фоне прихода омикрон-штамма, который отличается особой заразностью. По данным Роспотребнадзора России, человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.
В связи с ухудшением эпидситуации республиканский оперштаб 24 января принял дополнительные ограничительные меры. Обучение в школах Улан-Удэ и ряда населённых пунктов в районах, а также в ССУЗах и ВУЗах переведено на дистанционное обучение. Временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. Ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23 часов. Приостановлены занятия физкультурой и спортом контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной (фитнес-клубы под этот запрет не попадают). На закрытый режим работы переведены организации социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста, детские центры помощи семьи и детям). Концерт группы «Чайф» перенесён на период, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной.
Работа детсадов не приостановлена. Но ряд учреждений в республике сами закрылись из-за роста заболевших коронавирусом или ОРВИ.
В Улан-Удэ разворачивают дополнительные ковидные койки. Так, моностанционар создают на базе нового корпуса республиканского клинического онкологического диспансера. Также стационар для борьбы с COVID-19 открылся в детской республиканской клинической больнице по улице Модогоева.
В торговых центрах, кафе и объектах торговли Улан-Удэ усилена проверка соблюдения требований о QR-кодах.
Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев выпустил сегодня очередное обращение к жителям, на этот раз в связи с приближением Сагаалгана. Ханхареев призвал отказаться от посещения дацанов и молебнов и максимально ограничить приём гостей дома.
Между тем, в России срок изоляции для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, сократили с двух недель до одной.
Более 800 заражённых: Коронавирус в Бурятии вновь бьёт рекорды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заболеваемость коронавирусом растёт невероятными темпами
За месяц составили 50 протоколов на нерадивых хозяев собак
Строительство запланировано в Усолье-Сибирском и Зиме
Специалисты совершат 50-километровый переход
Жителей Бурятии призывают отказаться от посещения дацанов
В прошлом году «чёрные» лесорубы уничтожили насаждений на 350 млн
Мужчина обратился в прокуратуру
Мужчина вырубил леса на 235 тысяч рублей
Соревнования пройдут в апреле
Расписание изменится для электричек Слюдянка-1 – Выдрино
В деле разбирался Госстройжилнадзор
Обучающие курсы пройдут почти 400 работников
Большинство вопросов связаны с небольшим повышением температуры,
Знаменитое учреждение празднует 55-летие
С помощью церкви в дар новые тёплые вещи получили учреждения для детей, дома престарелых и колонии