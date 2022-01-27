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С жителя Бурятии несколько раз списали один и тот же долг

С жителя Бурятии несколько раз списали один и тот же долг
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина обратился в прокуратуру

Житель Муйского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением провести проверку на соблюдение закона об исполнительном производстве.

Выяснилось, что в марте 2021 года судебным приставом-исполнителем на основании заочного решения мирового судьи судебного участка Муйского района в отношении заявителя возбуждено исполнительное производство о взыскании 2 476 рублей.

В рамках исполнительного производства уполномоченным органом с трёх счетов должника взыскано суммарно 7 428 рублей.

После отмены в августе прошлого года заочного решения мирового судьи, а также неоднократных обращений заявителя в районное отделение службы судебных приставов взысканную сумму ему не вернули.

Главному судебному приставу Бурятии внесено прокурорское представление. После мужчине вернули взысканные с него 7 428 рублей. Виновному должностному лицу снижено премиальное вознаграждение, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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