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Театр кукол «Ульгэр» начал юбилейный гастрольный тур по Бурятии

Театр кукол «Ульгэр» начал юбилейный гастрольный тур по Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Знаменитое учреждение празднует 55-летие

Театр кукол «Ульгэр» празднует 55-летний юбилей. Отмечать юбилей «Ульгэр» планирует на протяжении всего 2022 года. В программе празднования ожидается приезд с гастролями коллег из других театров России, проведение лаборатории для актеров, открытие IV фестиваля «Путь кочевника», и гастроли труппы театра по районам республики, сообщает пресс-служба учреждения.

- Свой юбилейный гастрольный тур мы начинаем в одном из самых дальних районов республики - Окинском. «Ульгэр» представил зрителям премьерный спектакль-мюзикл 2021 года на бурятском языке «Поющая Репкэ» (Дууша Репкын Ульгэр) (0+) постановки худрука Эрдэни Жалцанова, - сообщила директор театра Баирма Дашидоржиева.

В спектакле участвуют народные артисты Республики Бурятия Ольга Шуст, Даши Рабданов, Эржена Лхасарунова, артисты-кукловоды Буд-Эрдэнэ Энхбат, Зоригто Дагбаев, Игорь Рубцов и Анастасия Грудинина.

Спектакль в Орлике посмотрели 123 зрителя.
театр "Ульгэр" гастроли

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