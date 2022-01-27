Театр кукол «Ульгэр» начал юбилейный гастрольный тур по Бурятии

Знаменитое учреждение празднует 55-летие



Театр кукол «Ульгэр» празднует 55-летний юбилей. Отмечать юбилей «Ульгэр» планирует на протяжении всего 2022 года. В программе празднования ожидается приезд с гастролями коллег из других театров России, проведение лаборатории для актеров, открытие IV фестиваля «Путь кочевника», и гастроли труппы театра по районам республики, сообщает пресс-служба учреждения.



- Свой юбилейный гастрольный тур мы начинаем в одном из самых дальних районов республики - Окинском. «Ульгэр» представил зрителям премьерный спектакль-мюзикл 2021 года на бурятском языке «Поющая Репкэ» (Дууша Репкын Ульгэр) (0+) постановки худрука Эрдэни Жалцанова, - сообщила директор театра Баирма Дашидоржиева.



В спектакле участвуют народные артисты Республики Бурятия Ольга Шуст, Даши Рабданов, Эржена Лхасарунова, артисты-кукловоды Буд-Эрдэнэ Энхбат, Зоригто Дагбаев, Игорь Рубцов и Анастасия Грудинина.



Спектакль в Орлике посмотрели 123 зрителя.

