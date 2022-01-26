На севере Бурятии сотни человек вынуждены греться обогревателями









В Северобайкальске жители многоквартирных домов на проспекте 60 лет СССР оказались зимой в промерзающих домах. Причина в том, что подрядчик затянул капитальный ремонт, рассказали представители ОНФ в Бурятии.С проблемами при капитальном ремонте жильцы многоквартирных домов на проспекте 60 лет СССР столкнулись летом 2021 года. По документам подрядчик должен быть начать работы по ремонту фасада и системы отопления ещё весной, а завершить в июле. Однако в октябре организация успела лишь заменить основную магистральную трубу, частично закрыла межсекционные и межпанельные швы, а часть работ была перенесена на следующий год. Жители забили тревогу.В начале октября 2021 года на объекте с проверкой побывали представитель минстроя России Маргарита Жаркова и член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жильё и городская среда» Светлана Калинина. Они призвали муниципальные властей проконтролировать работу подрядчика и не оставлять дом в незавершённом виде.Тогда общественники выявили многочисленные нарушения исполнения контракта.- Так, кроме отставания по срокам, подрядчик некачественно утеплял стены, оставлял зазоры между швами, швы подвального помещения (эти швы подрядчик отказывался утеплять) остались открытыми и т.д. Руководитель подрядной организации ссылался на нехватку рабочих, техники, средств на большие объёмы работы. Эксперты предположили, что компания работает без лицензии и должной квалификации, а потому не способна справиться с объёмами капремонта в городе, - сообщили в ОНФ.Межрайонная прокуратура после обращения Народного фронта также провела проверку. Выяснилось, что компания с февраля 2020 состоит в саморегулируемой организации «Строители ТПП РБ». В марте того года её также включили в реестр квалифицированных подрядчиков. Соответственно, требований о наличии лицензий и сертификатов их деятельности законом не установлено.Проверка показала, что в 2021 году государственные и муниципальные заказчики Северобайкальска и Северо-Байкальского района никаких контрактов с этой компанией не заключали. Однако по итогам электронных аукционов фонд капремонта в 2020 году заключил с ней два договора на капремонт домов, среди которых два дома – №16 и №20 – в Северобайкальске на проспекте 60 лет СССР, почти на 17 млн руб.Прокуратура установила ненадлежащее исполнения этих договоров подрядчиком. В итоге в отношении гендиректора фирмы возбуждено два административных дела.- Из-за действий недобросовестной подрядной компании пострадали 305 собственников квартир в Северобайкальске. Люди проводят зиму с обогревателями. Трубы в подвале не изолированы до сих пор. Идут большие теплопотери и затраты на электроэнергию, которые несут сами жители. Мы со своей стороны также будем настаивать на том, чтобы данный подрядчик был внесен в «чёрный» список и лишён в последующем права участвовать в торгах на выполнение капремонтов в городе, – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта Александр Гусев.