В Улан-Удэ студенты устроили давку на бесплатном катке









Подобные акции неизменно вызывают большой интерес. Так, в прошлом году аналогичное мероприятие



Подобные акции неизменно вызывают большой интерес. Так, в прошлом году аналогичное мероприятие собрало около 400 студентов . Хотя в связи со эпидемиологической ситуацией количество участников фестиваля было ограничено.

В Улан-Удэ акция для студентов в честь Татьяниного дня обернулась давкой на катке Центрального стадиона.Накануне, 25 января, в Улан-Удэ прошёл всероссийский фестиваль в «Студенческая спортивная ночь». Учащихся вузов и ссузов приглашали на катки бесплатно покататься на коньках, лыжах и сноубордах.На Центральном стадионе акцию устроили для студентов, а также для всех Татьян. Но если Татьяны могли бесплатно выходить на лёд в течение всего дня, то для студентов акция действовала только с 19 до 21 часа. В этот период и произошла давка.Из-за огромного количества желающих покататься на коньках в фойе не смогли запустить всех. Многие, кто остался стоять на улице перед закрытыми дверями, жаловались, что замёрзли. Внутри же две кассы явно не справлялись с толпой. Большая очередь была также в гардеробную. Видео, на котором запечатлено столпотворение, опубликовали в паблике crimburyatia.- Мероприятие в разгар новой волны! Дети стоят мёрзнут на улице, так как стадион не справляется с нагрузкой. Две кассы на 300 человек. Никакой социальной дистанции и прочего, - высказался возмущённый автор видео.Произошедшее вскоре прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев. Он признал, что организаторы не рассчитали «точное количество участников».- В течение 15 минут скученность была ликвидирована, и все желающие вышли на каток. Организаторы не учли такого наплыва участников. Впредь все недоработки будут учтены, - заверил министр.