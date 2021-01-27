В фестивале участвовало более 400 человек
25 января в Бурятии прошёл всероссийский фестиваль «Студенческая спортивная ночь». В мероприятии приняли участие студенты, представляющие различные вузы и ссузы республики.
Праздник проводился в формате катания на коньках и плавания в бассейне. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией количество участников фестиваля было ограничено. Однако фестиваль всё равно стал масштабным: в нём приняло участие более 400 человек.
На ледовом катке центрального стадиона прошли показательные выступления федераций фигурного катания и хоккея. Студенты не только катались на коньках, но и приняли участие в мастер-классах.
В бассейне физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ прошли показательные выступления спортсменов-пловцов. Кроме этого, студенты получили возможность провести свою «спортивную ночь» в воде. Также состоялись эстафета наперегонки и сдача норм ГТО.
- По словам студентов, фестиваль им понравился, и они ждут мероприятий такого же плана и масштаба, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
В Бурятии студенты провели «Спортивную ночь»
Общество, Фото:
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