В Бурятии студенты провели «Спортивную ночь»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В фестивале участвовало более 400 человек



25 января в Бурятии прошёл всероссийский фестиваль «Студенческая спортивная ночь». В мероприятии приняли участие студенты, представляющие различные вузы и ссузы республики.



Праздник проводился в формате катания на коньках и плавания в бассейне. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией количество участников фестиваля было ограничено. Однако фестиваль всё равно стал масштабным: в нём приняло участие более 400 человек.



На ледовом катке центрального стадиона прошли показательные выступления федераций фигурного катания и хоккея. Студенты не только катались на коньках, но и приняли участие в мастер-классах.



В бассейне физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ прошли показательные выступления спортсменов-пловцов. Кроме этого, студенты получили возможность провести свою «спортивную ночь» в воде. Также состоялись эстафета наперегонки и сдача норм ГТО.



- По словам студентов, фестиваль им понравился, и они ждут мероприятий такого же плана и масштаба, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

