В Улан-Удэ трамваи перевезли почти 17 млн пассажиров за прошлый год

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Появились новые маршруты, капитально отремонтированы пути



МУП «Управление трамвая» подвело итоги 2021 года. Так, в прошлом году трамваи перевезли 16,9 млн пассажиров – это больше, чем в «доковидный» 2019 год, сообщает информационный сайт Улан-Удэ.



Для удобства горожан с мая прошлого года трамваи стали ездить до 23:00, до этого вагоны заходили в парк на час раньше.



Более 550 тысяч пассажиров стали пассажирами двух новых кольцевых маршрутов №7 и №8, курсирующих по городу без заезда на Мелькомбинат или Шишковку. Это заметно разгрузило другие маршруты.



В ночное время капитально ремонтировались трамвайные пути. Всего обновлено 2,5 км одиночного пути за счёт средств единой Дальневосточной субсидии.



Предприятие выполнило ремонт четырех аварийных участков трамвайного пути общей протяженностью почти 500 м, провело замену 1,4 км контактной сети, трех трансформаторов на тяговых подстанциях.



- Я вспоминаю, что когда-то была идея ликвидировать наш трамвай, чтобы была возможность расширить улицы города Улан-Удэ и не нести затраты на содержание трамвайного парка. Слава богу, что все-таки хватило ума, мудрости и воли этот вид транспорта сохранить и развивать его в дальнейшем. Мы смогли приобрести 15 новых вагонов «Львят», мы получили от «Мосгортранса» в дар для города Улан-Удэ бесплатно десять трамваев. За счет этого смогли увеличить выход наших трамваев на линии по будням, раньше выходило до 40 вагонов, сейчас 48 вагонов, - сказал Игорь Шутенков.



В столице Бурятии планируется строительство новых трамвайных путей в юго-восточном и юго-западном направлениях – этот пункт прописан в социально-экономическом плане развития города, утвержденном до 2035 года.

