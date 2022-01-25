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Стартовал челлендж бурятских скороговорок

Стартовал челлендж бурятских скороговорок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участникам предлагается исполнить один из двух вариантов

В Бурятии в рамках III республиканского турнира «Уран хэлэтэнэй урилдаан» стартовал «Жороо-челлендж». Это состязание на скорость и мастерство исполнения скороговорок.

Участникам челленджа нужно исполнить одну из предложенных скороговорок:

1 вариант
Хүйхэр һайн
Хүжүүн бэрхэ
Хүмүүн боложо,
32 шабар лонхые
Нэгэ амяар тоолоһууб:
1 шабар лонхо, 2 шабар лонхо, 3 шабар лонхо, 4 шабар лонхо, 5 шабар лонхо... (продолжать дальше перечислять, не переводя дыхания).
Побеждает тот участник, кто на одном дыхании перечислит наибольшее количество шабар лонхо (глиняных сосудов).

2 вариант
Шэнхинэбэ, хонхинобо, жэнгинэбэ,
Жэргэмэл жэрьебэ.
Хахирба, харьяба, шарьяба
Хадын хара хайр шулуун.
Тоншобо, тоншобо,
Тархяа үбдэбэ тэнэг тоншуул.
Туулай, туулай тонгос,
Туулайн гуя онгос,
Хоёр шэхэниинь дэлдэс,
Хоёр нюдэниинь бүлтэс.
Халхай, халхай –
Халаахай халаагаа.
Алгана hалганана,
Ялаагана ялаганана.
Жабар жаран үдэр жабарлаа.

Каждый участник в завершение своего выступления бросает вызов для зрительской аудитории: «Намhаа түргөөр шадаха hаа, туршагты!». Участник размещает видеозапись своего выступления в Instagram с хештегом #жороочеллендж2022, указав страницу республиканского центра народного творчества.

Подробная информация и положение конкурса на нашем сайте РЦНТ, сообщает пресс-служба центра.

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