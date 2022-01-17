В Бурятии объявлен конкурс бурятских скороговорок

Стартовал III республиканский турнир мастеров художественного слова



В Бурятии объявлен третий республиканский турнир «Уран хэлэтэнэй урилдаан» среди знатоков малых жанров устного народного творчества бурятского фольклора и мастеров художественного слова на бурятском языке. В этом году организаторы решили провести конкурс среди мастеров скороговорок. Напомним, в прошлом году участники состязались в номинациях: «Благопожелания», «Считалки», «Пословицы, поговорки».



Для участия в турнире приглашаются желающие, владеющие бурятским языком, без ограничения национальности, возраста, места жительства. Конкурсные номинации: фольклорные скороговорки; рэп-скороговорки и авторские скороговорки. Возрастные группы: 3-7 лет, 8-17 лет, 18-45 лет, от 45 и старше.



По условиям турнира до 5 февраля нужно подготовить и разместить видеозапись выступления конкурсанта, в социальной сети Instagram с хештегом #уранхэлэтэнэйурилдаан2022, с указанием страницы организатора @rcnt_tvorchestvo, направить анкету-заявку на электронную почту kddrсnt@mail.ru с пометкой «Жороо үгэ».



Основные критерии оценивания: скорость, мастерство исполнения, дикция, артистизм, оригинальность скороговорок, креативность подачи.



Также в рамках турнира объявлен жороо-челлендж – состязание на скорость и мастерство исполнения скороговорок, предложенных организаторами.



По итогам турнира будут выявлены лучшие скороговорщики, лучшие авторы скороговорок. Лучшие материалы будут изданы в сборнике скороговорок.



Награждение победителей состоится 14 февраля в Бурятском театре драмы имени Х. Намсараева, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



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