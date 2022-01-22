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В Бурятии число заражённых COVID-19 за сутки превысило 300

В Бурятии число заражённых COVID-19 за сутки превысило 300
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость ковидом в республике взлетела

В Бурятии продолжается резкий рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки была превышена отметка в 300 заражённых – ковид выявили сразу у 307 человек. Прежде такие цифры фиксировались лишь летом 2021 года, на пике третьей волны. Кстати, тогда был установлен рекорд +334 заболевших за сутки.

Позавчера было выявлено 293 заболевших (что тогда являлось максимумом за полгода). До этого же цифры были на порядок меньше. Так что заболеваемость разгоняется на фоне прихода в Бурятию особо заразного омикрон-штамма.

Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 79 752. Из них 46% (37 040) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время 74 254. Накануне победили коронавирус 145 пациентов.

Летальные исходы по-прежнему случаются ежедневно. За последние сутки скончались ещё семь больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что шестеро из них были старше 65 лет. Отметим, позавчера было семь умерших.

С начала пандемии от коронавируса в Бурятии умерли 2564 человек.

Число госпитализированных больных растёт. Сейчас в стационарах лечатся 893 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 23 человека больше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации находятся 102 человека (из них старше 65 лет – 47 больных). На ИВЛ – 47 пациентов.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1128 коек: занято – 893, свободно – 235. Занятость коечного фонда составляет 79,2%.

Количество амбулаторных больных растёт. На сегодня их 2485 человек, в то время как вчера было меньше двух тысяч.

Число контактных лиц на сегодня уже 9580. За сутки их стало больше сразу на 1,4 тысячи человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 24 января (с понедельника) будет ограничен плановый амбулаторный приём взрослого и детского населения в поликлиниках Улан-Удэ, Иволгинской, Тункинской больницах и плановый амбулаторный приём детей в Курумканской больнице. Плановая стоматологическая помощь ограничена на 50 %. Отметим, плановая стационарная медицинская помощь не приостановлена.

Налоговые органы в Бурятии с понедельника переходят на приём и обслуживание посетителей только по онлайн-записи.

Предварительной причиной вспышки коронавируса в Иволгинской центральной районной больнице назван занос инфекции персоналом.

В начале этой недели стало известно о приходе в Бурятию омикрон-штамма. 19 января оперштаб рекомендовал всем организациям Бурятии перевести на удалённый режим работы не менее 30% персонала. До 1 апреля продлены действующие ограничительные мероприятия, в том числе система QR-кодов. Все массовые мероприятия проводятся при соблюдении требований по профилактике по согласованию с республиканским оперативным штабом.

- То, о чем президент говорил, штаб – оно случилось. У нас с задержкой по сравнению с другими регионами началось, но рост пошёл, поэтому прошу всех сконцентрироваться. Спокойный режим закончился с сегодняшнего дня. Акцентирую внимание - волна пришла. Главное, чтобы теперь она нас не захлестнула, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Медицинская служба и эпидемиологи настоятельно просят жителей Бурятии соблюдать все меры профилактики. И в обязательно порядке пройти вакцинацию. На сегодняшний день у многих прошёл шестимесячный срок с момента первичной вакцинации. Таким гражданам необходимо в данный момент пройти ревакцинацию.

Отметим, в Якутии (сопоставимой по числу жителей с Бурятией) количество выявленных за 20 января случаев заражения коронавирусом составило 859 человек. Это максимальный показатель за всё время. 21 января «Коммерсантъ» сообщил, что Россия обновила рекорд по суточному приросту инфицированных коронавирусом. Также новый максимум установлен в Москве и Санкт-Петербурге.

коронавирус профилактика

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