В Улан-Удэ в стоматологиях поток пациентов сократят наполовину

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнская городская поликлиника №6 сегодня объявила о приостановке планового приёма для детского и взрослого населения. Решение вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Как выяснилось, плановый приём будет приостановлен во всех поликлиниках Улан-Удэ.
- С 24 января вводятся дополнительные ограничения, связанные с оказанием медицинской помощи. В городских поликлиниках, Иволгинской, Тункинской и Курумканской центральных больницах будет приостановлена запись на плановый амбулаторный приём – как для взрослого, так и для детского населения. Плановый приём по записи, сформированный до 21 января, будет проведён, - сообщила заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Логина.
Будут отменены профилактические медицинские осмотры, а также диспансеризация.
- Сохраняются предварительные периодические осмотры, которые осуществляются при трудоустройстве. Сохранится оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках, - сказала Логина.
Она уточнила, что сохранятся дистанционное консультирование и проведение телемедицинских консультаций. Также сохранятся: мероприятия, связанные с подготовкой плановой госпитализации, вакцинация детей по национальному календарю, приёмы детей до одного года, оказание паллиативной медицинской помощи. Также продолжится вакцинация населения против коронавируса.
- Что касается стоматологической помощи, то она будет организована следующим образом: уменьшение плановой медицинской помощи до 50% (по записи), неотложная медицинская помощь сохранится в полном объёме. Также минздравом рекомендовано частным медицинским организациям ограничить плановый приём пациентов. В полном объёме, сохраняется оказание стационарной медицинской помощи, - отметила Логина.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжается рост заболеваемости коронавирусом, есть больные заразным омикрон-штаммом. За минувшие сутки произошёл резкий скачок ежесуточного прироста больных – 293 человека. Это максимум за последние полгода, до этого такие цифры были только летом, в третью волну коронавируса.