Улан-удэнские студенты покатаются на коньках, лыжах и сноубордах бесплатно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Подарок студентам сделают в честь Татьяниного дня



25 января традиционно отмечается День российского студенчества. Студенты смогут бесплатно покататься на коньках, лыжах и сноубордах.



- Определен перечень муниципальных учреждений культуры и спорта, которые бесплатно предоставят студентам свои услуги в Татьянин день, - сообщает пресс-служба мэрии.



Для студентов - любителей классических лыж и сноубордов – 25 января с 9.00 до 18.00 будет открыт бесплатный прокат на лыжной базе «Снежинка» в микрорайоне «Аршан», ул. Шевченко, 130 «Б».



Также студентам можно бесплатно покататься на классических лыжах и полюбоваться зимним лесом на Верхней Берёзовке в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька». Кроме того, студенческая молодёжь может отлично провести этот день на катке СШОР №10 с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Кабанская, 50.



26 января с 14.00 до 16.00 на стадионе «Забайкалец» спортивной школы №26 (ул. Краснодонская,12) будут предоставляться классические лыжи и коньки всем любителям здорового образа жизни из числа студентов.



В музее истории города Улан-Удэ студенты могут бесплатно посетить обзорную экскурсию, которая состоится 25 января в 16.00 часов.



- Самым активным студентам мы предлагаем принять участие в молодежной акции «Лови момент!», для этого нужно выложить на своей странице в соцсетях публикацию о своих впечатлениях этого незабываемого праздничного дня с добавлением хэштега #студентыУланУдэ #ГодЗдоровьяАктивногоДолголетия. А те, чьи публикации наберут больше всего лайков, получат памятные сувениры, - сообщил начальник Управления по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политике Вадим Филиппов.



Итоги будут подведены 27 января в 10 часов. Очень важно: нужно обязательно предъявлять студенческий билет.





