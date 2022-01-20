Проверку устроят в пятницу вечером
Вечером 21 января в Улан-Удэ запланировано проведение массовой проверки водителей группами нарядов ДПС.
- На магистральных улицах Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ДПС. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку водителей на предмет соблюдения ими правил дорожного движения, в том числе, недопущения фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - сообщает МВД по Бурятии.
Госавтоинспекция республики призывает водителей к ответственности и внимательности за рулём.
В Улан-Удэ водителей ждёт массовая проверка
Общество, Фото:
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