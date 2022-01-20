В Улан-Удэ водителей ждёт массовая проверка

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Проверку устроят в пятницу вечером



Вечером 21 января в Улан-Удэ запланировано проведение массовой проверки водителей группами нарядов ДПС.



- На магистральных улицах Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ДПС. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку водителей на предмет соблюдения ими правил дорожного движения, в том числе, недопущения фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - сообщает МВД по Бурятии.



Госавтоинспекция республики призывает водителей к ответственности и внимательности за рулём.

