Фото испорченной груши опубликовал родитель ученика
«Вот чем кормят деток в школе», - написал подписчик группы «Аноним03» и приложил фотографии гнилой груши со всех ракурсов. Автор поста утверждает, что такая груша была выдана в одной из школы в Гусиноозёрске.
На фото видно, что фрукт находится в плачевном состоянии. Бока почернели и помялись, видны следы выступившего сока.
Однако некоторые пользователи сомневаются в реальности ситуации. Они не исключают, что фрукт просто продолжительное время находился в сумке ученика, что и привело к такому внешнему виду.
«Сомневаюсь, что такое могли дать. Ребёнок скорее всего в рюкзаке протаскал несколько дней», «Такое только на списание, думаю адекватный человек вряд ли выдаст такое», «Наверное, в сумке провалялась и вот тебе результат», - комментируют публикацию.
Одна подписчица решила опровергнуть заявление и рассказала, что с фруктами её ребёнка всё хорошо.
«У меня ребёнок принёс сегодня грушу, вполне нормальная», - написала девушка.
По всей видимости, её ребёнок тоже обучается в Гусиноозёрске, но не факт, что в той же самой школе, так как она не была указана.
Жителей Бурятии возмутили гнилые фрукты в школе
Общество, Фото:
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