Улан-Удэ примет чемпионат Европы по боксу





Отметим, в 2019 году в Улан-Удэ проходил чемпионат мира по боксу среди женщин, который собрал участниц из 57 стран. В общекомандном зачёте сборная России одержала победу, завоевав три золотые. серебряную и две бронзовые медали. Серебро тогда завоевала спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова.





В Бурятии в течение этого года запланировано проведение нескольких крупных спортивных всероссийских турниров и один международный старт – чемпионат Европы по боксу среди женщин.Одним из первых может состояться чемпионат России по тайскому боксу среди мужчин и женщин. По календарному плану его проведут в марте в ФСК. Ожидается, что в столицу Бурятии приедут более 300 спортсменов из сорока регионов страны.А с 21 по 31 июля Улан-Удэ будет принимать чемпионат Европы по боксу среди женщин. Планируется, что в гости к нам прибудут представители 30 стран мира и более 300 спортсменок.- В сентябре или в августе, все зависит от эпидемиологической ситуации, пройдёт международный турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии. Возможно, в сентябре у нас будет кубок России по экстремальному эндуро, который мы проводили в прошлом году и который полюбился всем. Со зрителями он будет проводиться или без зрителей покажет время, - рассказала директор центра спортивной подготовки Бурятии Юлия Коцюба.Также в июне должен состояться традиционный всероссийский турнир по боксу «Кубок Байкала». За медали на ринге ФСК поборются около 200 женщин и мужчин. Эти состязания могут стать и международными, так как ожидается приезд гостей из Монголии, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки.