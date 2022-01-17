Известный мастер планирует создать новую этническую площадку в центре Улан-Удэ













- Почему же вы всё-таки решили заняться этим делом, воссоздавать дацаны, стали буддийским скульптором?



- Чтобы была вера, нужна для неё база, то есть строительство дацана в каждом районе Бурятии. Я стараюсь способствовать этому. Второе, как говорил Хамбо Лама Итигэлов, все свои богатства я не смогу унести в другой мир. И если они будут, они будут отравлять мое существование в другом перерождении. И я остаюсь бессребреником, делаю социальные проекты, учреждаю призы и, благо, моя жена является моим единомышленником и помощником.

- Чтобы была вера, нужна для неё база, то есть строительство дацана в каждом районе Бурятии. Я стараюсь способствовать этому. Второе, как говорил Хамбо Лама Итигэлов, все свои богатства я не смогу унести в другой мир. И если они будут, они будут отравлять мое существование в другом перерождении. И я остаюсь бессребреником, делаю социальные проекты, учреждаю призы и, благо, моя жена является моим единомышленником и помощником.





Тумэн Мытыпов известен в Бурятии, как мастер, помогающий воссоздавать дацаны в районах республики. Из его рук и рук его помощников выходят буддийские украшения храмов, Будды и другая атрибутика дуганов. Он пришёл к этому после работы в дацане на Верхней Березовке, где ставил хурдэ, субурганы, красил крышу, участвовал в открытии этого дацана в загородной местности столицы Бурятии. «Байкал-Daily» взял интервью у знаменитого мастера.- Да, это невозможно объяснить, нам нужно было покрасить крышу, но на завтрашний день обещали дождь. Настоятель вышел из дацана и сказал, что помолился и завтра дождя не будет. На следующее утро я выглянул в окно и увидел ливень. Я жил в километре от храма. И всё-таки пошел на работу. По мере приближения к стройке я удивился, ливень уменьшился, и над крышей дацана было чистое небо.- Мы хотим объявить сбор средств и сделать это место этническим центром притяжения для жителей Бурятии и туристов. В центре города нет такого места, где можно было бы увидеть принадлежность Улан-Удэ к буддийской эстетике. Сейчас около театра стоит хурдэ, в его строительстве я тоже принимал участие. Для этого не требуется много средств, порядка около миллиона рублей. В последнее время это знаковое место около национального театра становится прибежищем для асоциальных людей, которые поднимаются сюда с Центрального рынка. Мне хочется превратить эту возвышенность в достопримечательность Улан-Удэ, как место, оформленное в бурятском стиле.- Мы сделали приз к столетию газеты «Буряад Унэн» для победителя конкурса стихов на бурятском языке. Он сделан по строкам стихотворения Намжила Нимбуева. Ежегодно учреждаем кубки для скачек и замечаем, что больше детей начинают принимать участие в конных состязаниях. Был случай, когда мальчик-победитель даже отказался от денег, чтобы получить нашего скакуна. В одном районе девочка решила заняться борьбой, чтобы стать обладательницей кубка «Борец».