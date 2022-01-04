«Буряты» забрали третий миллион «Суперлиги»

Заключительную игру сезона зрители СТС увидели накануне
3 января на телеканале СТС вышел заключительный выпуск юмористического шоу «Суперлига» (16+
), в котором участвовала команда из Улан-Удэ «Буряты». Вместе с ними со сцены шутила блогер Карина Лазарьянц, у которой более 10,6 млн подписчиков в Instagram.
Юмористы показали 10-минутную сценку про Южную и Северную Корею и в итоге выиграли. Это уже третья победа команды «Буряты» в этом шоу. И очередной миллион и пояс чемпионов.
Как сообщал «Байкал-Daily»,ранее команда выиграла в шоу, которое показывали в середине декабря. Тогда вместе с ними выступала телеведущая Елена Летучая
. Перед этим улан-удэнцы одержали победу в ноябре. С ними выступала участница Dream Team House (тиктокерский дом) Аня Покров.
Заключительную игру сезона зрители СТС увидели накануне
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