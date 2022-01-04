«Буряты» забрали третий миллион «Суперлиги»





3 января на телеканале СТС вышел заключительный выпуск юмористического шоу «Суперлига» (), в котором участвовала команда из Улан-Удэ «Буряты». Вместе с ними со сцены шутила блогер Карина Лазарьянц, у которой более 10,6 млн подписчиков в Instagram.