«Буряты» забрали миллион рублей на шоу СТС





Команда КВН «Буряты» выиграла один миллион рублей на шоу «Суперлига»телеканала СТС. Выпуск с юмористами из Улан-Удэ в эфире показали накануне, 14 ноября.В этом сезоне шоу «Суперлига» ведущим стал Вячеслав Макаров, премьера состоялась 31 октября. По правилам игры, каждый выпуск комик-труппы выбирают звезду, с которой проходят три комедийных испытания. По итогам девяти выпусков определяются три лучшие команды, которые в финале вступают в борьбу за чемпионский пояс. Оценивать комиков с помощью системы программируемых LED-стиков будет главный критик — зрительный зал.С бурятскими юмористами в команде выступала участница Dream Team House (тиктокерский дом) Аня Покров. На странице в Instagram девушка команду «Буряты» назвала лучшей.В команду вошли известные бурятские юмористы Валерий Гуляев, Чимит Жамьянов, Юрий Дамбаев, Марк Николаев, Баир Чойбсонов, Вячеслав Николаев, Аюша Нанзатов и другие.Юмор улан-удэнцев высоко оценили зрители шоу. «Буряты» на 13 баллов обошли команду «Вятка». Кроме денежного приза, они получили чемпионский пояс и право выйти в финал проекта.