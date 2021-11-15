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15 ноября

14 ноября

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«Буряты» забрали миллион рублей на шоу СТС

«Буряты» забрали миллион рублей на шоу СТС
Общество, 
С юмористами из Улан-Удэ выступала блогер-миллионик Аня Покров

Команда КВН «Буряты» выиграла один миллион рублей на шоу «Суперлига» (16+) телеканала СТС. Выпуск с юмористами из Улан-Удэ в эфире показали накануне, 14 ноября.

В этом сезоне шоу «Суперлига» ведущим стал Вячеслав Макаров, премьера состоялась 31 октября. По правилам игры, каждый выпуск комик-труппы выбирают звезду, с которой проходят три комедийных испытания. По итогам девяти выпусков определяются три лучшие команды, которые в финале вступают в борьбу за чемпионский пояс. Оценивать комиков с помощью системы программируемых LED-стиков будет главный критик — зрительный зал.



С бурятскими юмористами в команде выступала участница Dream Team House (тиктокерский дом) Аня Покров. На странице в Instagram девушка команду «Буряты» назвала лучшей.

 




В команду вошли известные бурятские юмористы Валерий Гуляев, Чимит Жамьянов, Юрий Дамбаев, Марк Николаев, Баир Чойбсонов, Вячеслав Николаев, Аюша Нанзатов и другие.




Юмор улан-удэнцев высоко оценили зрители шоу. «Буряты» на 13 баллов обошли команду «Вятка». Кроме денежного приза, они получили чемпионский пояс и право выйти в финал проекта.









телешоу юмор

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