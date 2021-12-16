В Бурятии ещё 231 человек заболел COVID-19



Суточный прирост составил 231 больной с лабораторным подтверждением. Показатель ежесуточного прироста не меняется уже несколько дней. Накануне было 229 больных, до этого 227, 231, 235 и т.п.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 189 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Всего выздоровели от COVID-19 – 67 369 человек, в том числе 240 за прошедшие сутки.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1620 коек: занято – 1228, свободно – 392 койки. Занятость коечного фонда составляет 75,8%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 575 человек.



В стационарах получают лечение 1228 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 959. В отделениях реанимации находится 132 пациента, из них старше 65 лет – 85, на ИВЛ –67 пациентов, из которых 43 - старше 65 лет.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 310 человек. За прошедшие сутки скончались восемь пациентов, двое из них были моложе 65 лет.



Всего в республику поступило 647 077 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 460 944 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 517 685 ед. Завершили первичную вакцинацию 423 374 человек. Повторную вакцинацию начали 69 568 человек.



Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с простом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди детей, школьников Улан-Удэ и ряда районов Бурятии перевели на



В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что показатель заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах превысил в



В стационарах получают лечение 1228 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 959. В отделениях реанимации находится 132 пациента, из них старше 65 лет – 85, на ИВЛ –67 пациентов, из которых 43 - старше 65 лет.Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 310 человек. За прошедшие сутки скончались восемь пациентов, двое из них были моложе 65 лет.Всего в республику поступило 647 077 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 460 944 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 517 685 ед. Завершили первичную вакцинацию 423 374 человек. Повторную вакцинацию начали 69 568 человек.Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с простом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди детей, школьников Улан-Удэ и ряда районов Бурятии перевели на «дистанционку». В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что показатель заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах превысил в 2,3 раза

По данным управления Роспотребнадзора на утро 16 декабря в Бурятии зарегистрированослучая заражения COVID-19. Из них 46% (33929) приходится на жителей Улан-Удэ.