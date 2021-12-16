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В Бурятии 2,3 раза выросла заболеваемость ОРВИ

В Бурятии 2,3 раза выросла заболеваемость ОРВИ
Общество,  Фото:pexels.com
Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах

За неделю, с 6 по 12 декабря, в Бурятии зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. Показатель составил 91,5 на 10 тысяч населения. Это выше эпидпорога в 2,3 раза за счёт всех возрастных групп.

В республике отмечается циркуляция вируса гриппа A H3N2 и респираторных вирусов не гриппозной этиологии: РС-вирус, риновирус, аденовирус и др., сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

- Учитывая, что сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом протекает на фоне распространения коронавирусной инфекции, увеличиваются риски микст-инфекции (грипп+COVID-19, ОРВИ+COVID-19), при которой заболевание может протекать в более тяжёлой форме и вызывать связанные с этим осложнения. В связи с этим крайне актуальным является соблюдение мер профилактики гриппа, ОРВИ и COVID-19, и в первую очередь – вакцинация против данных инфекций, - отметили в управлении.

При выявлении признаков заболевания специалисты советуют оставаться дома, не заниматься самолечением - поставить диагноз и назначить необходимое лечение должен врач.

- Соблюдайте постельный режим. Крайне опасно переносить грипп на ногах - это может привести к тяжёлым осложнениям; При кашле или чихании прикрывайте нос и рот платком; Выполняйте все рекомендации лечащего врача, принимайте лекарства вовремя; Пейте как можно больше жидкости (горячий чай, клюквенный или брусничный морсы, щелочные минеральные воды), - рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ школьников перевели на дистанционный формат обучения. Это обусловлено ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди детей. В министерстве здравоохранения Бурятии представили статистические данные, где уточнили, что вызовы скорой и неотложной помощи для детей участились.  
Роспотребнадзор

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